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Ryan Babel'den Beşiktaşlıları üzecek itiraf

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Ryan Babel, açıklamalarda bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 06:51
Ryan Babel'den Beşiktaşlıları üzecek itiraf

Alvaro Negredo'nun 35. dakikada sakatlanıp çıkması üzerine Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından sol kanattan santrfor bölgesine kaydırılan Ryan Babel ikinci yarıda kaçırdığı yüzde 100'lük fırsatla siyah-beyazlı taraftarlara adeta saç baş yoldurdu.

"ARTIK HİÇBİR ŞEY ELİMİDE DEĞİL"

Hollandalı yıldız müsabaka sonrası yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir maçtı. Kazanan taraf şampiyonluk için önemli bir adım atacaktı. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Önümüzde üç maç daha var ama artık hiçbir şey bizim elimizde değil" diye konuştu.

Fernando Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta yollayan Ryan Babel çok büyük üzüntü yaşadı.

 

 

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 06:51
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