Ryan Babel Galatasaray'a mı transfer olacak? Ryan Babel kimdir, hangi takımda oynuyor?

Ryan Babel, İngiltere Premler Lig ekibi Fulham’da zor günler geçiriyor. Ryan Babel’in Süper Lig’e geri dönmek için İstanbul’a geri dönmek istediği öğrenildi. Galatasaray’ın da Ryan Babel’i gözüne kestirdiği iddia ediliyor. Peki Ryan Babel, Galatasaray’a mı transfer olacak? Ryan Babel kimdir? Ryan Babel nereli ve kaç yaşında? Ryan Babel hangi takımlarda oynadı?

Ryan Babel kimdir?

Ryan Babel, 19 Aralık 1986 tarihinde Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaya geldi. Futbola 1992 senesinde SV Diemen altyapısında başlayan Babel, 1998 senesinde Ajax altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2004 senesinde Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax ile imzaladı.

Ajax'taki ilk döneminde 3 sezonda 73 maçta forma şansı bulan Babel, kanat oyuncusu olarak oynamaya başladı. Burada 14 gol atarak takımına katkıda bulundu. 2007 senesinde İngiliz devi Liverpool'a transfer oldu. 2007-11 yılları arasında İngiltere'de forma giyen Hollandalı sporcu, 91 maçta görev aldı ve 12 gol attı. 2011 senesinde Bundesliga ekibi, Almanya'nın köklü kulüplerinden Hoffenheim'a transfer oldu. Burada ylnız bir sezon kalan Babel, 46 maçtan sonra eski takımı Ajax'a transfer oldu. Ajax'taki ikinci döneminde sadece bir sezon kaldı ve 16 maçta oynadı. 2013 senesinde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. İki sezon boyunca 58 maçta formasını giydiği Kasımpaşa'ya 14 gol ile katkı sağladı.

2015 senesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde faal olan Al Ain'e gitti. Burada sadece bir sezon geçirdikten sonra İspanya'nın köklü kulüplerinden Deportivo'ya gitti. 2016 senesini burada geçiren Ryan Babel, 4 Ocak 2017 tarihinde ise bir diğer Süper Lig ekibi Beşiktaş'a transfer oldu. Aynı zamanda Ryan Babel, 2005-11 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nda forma giydi. 42 maçta çıktı ve 5 gol attı.