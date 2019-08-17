Rüzgarlı havada denize giren kadın boğulmaktan son anda kurtarıldı Samsun’da, serinlemek için denize giren kadın dalgaların fazla olması nedeniyle boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Samsun’da, serinlemek için denize giren kadın dalgaların fazla olması nedeniyle boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, Atakum ilçesi sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Handan Ç.(30), serinlemek için denize girdi. Denize giren kadın bir süre sonra dalgaların fazla olması nedeniyle suda çırpınmaya başladı. Boğulma tehlikesi geçiren kadının durumunu fark eden Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri denize girip kadını sudan çıkardı. Sudan çıkarılan kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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