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Ekonomi

Rüzgarla yayılıyor, verim kaybına neden oluyor! Sinop’ta tarlalarda hastalık yayılımı gözlendi

Sinop’ta ekili hububat tarlalarında yapılan incelemeler sonucu bitkilerde hastalık yayılımının gerçekleştiği belirlendi. Septorya yaprak lekesi denilen bu hastalık rüzgarla yayılırken, bitkilerde de yüzde 30’luk verim kaybına neden oluyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 08:44:00 -
Rüzgarla yayılıyor, verim kaybına neden oluyor! Sinop’ta tarlalarda hastalık yayılımı gözlendi

Sinop’taki tarlalarda yapılan kontrollerde hastalık yayılımı gözlendi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Göksel Demirel, “İlimizde ekili hububat tarlalarında yaptığımız incelemeler sonuçlarında buğday tarlalarımızdaki bitki yapraklarında sarımsı- kırmızımsı ve gri tonlarda lekelerin oluştuğu görülmektedir.

“6 saat ıslak kalması hastalıkta önemli rol oynuyor”

Septorya yaprak lekesi denilen bu hastalık zayıf çeşit seçimi derin sürüm yapılmaması aşırı azotlu gübre kullanımı haddinden fazla sık tohumu ekimi yapılması gibi sebeplerin üstüne havaların birkaç gün sisli ve bulutlu olması sebebiyle en az 6 saat ıslak kalması yüzünden hemen oluşabilen bir hastalık olup rüzgârla da yayılmaktadır. Bitkinin yeşil aksamının bozulması yüzünden fotosentez de yavaşlama olmakta buda tam başak zamanı gelen bitkide zayıflık meydana gelmesine ve sonuç olarak yüzde 30 verim kaybına neden olmaktadır. Bu durumda çiftçilerimizin kültürel ve kimyasal tedbirler alması gerekli olmaktadır.” dedi.

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