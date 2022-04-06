Rüzgar gülü yapımı malzemeleri! Rüzgar gülü nasıl yapılır?
İlkbahar ile birlikte bahçelerini, balkonlarını rüzgar gülleriyle süslemek isteyenler 'Evde rüzgar gülü nasıl yapılır?' sorusunun cevabını araştırıyor. Rüzgar gülü yapmak için hangi malzemeler gerekli? Evde rüzgar gülü yapımı:
Hem çocukların oynamayı sevdiği hem de bahçelerinin balkonların süsü olan rüzgar güllerini evlerde hazırlayabilirsiniz. Peki, rüzgar gülü yapımı için hangi malzemeler gerekli?
Rüzgar gülü yapımı malzemeleri! Rüzgar gülü nasıl yapılır?
- Pipet
- Renkli kağıtlar
- Raptiye
- Kalem
- Pergel
- Makas
- Delgeç
Öncelikle kağıtlardan üçgenler oluşturmanız gerekiyor. Bunun için kağıtlarının kenarlarını kıvırıp üçgen oluşturun, artan kısmı kesin. Üçgeni ortadan ikiye katlayın.
Yaptığınız üçgenin kat yerinden 2/3 kısmını kesin. Kağıdı açın. Aynı adımları tekrar edin ve diğer köşelerden de kesin. 4 kesilmiş parçanın sağ köşelerini delgeç ile delin. İğne veya pergel ile kağıdın ortasını delin ve kalemi bu deliğe sokarak deliği genişletin. Pipetin ucuna da delik açın. Kağıttaki parçaları delikler üst üste gelecek ve kağıdın ortasındaki delikle eşleşecek şekilde birleştirin. Bu delikten raptiye geçirin ve arkasına da pipeti takın. Raptiyenin ucunu kıvırarak ya da başka bir şekilde çıkmasını engelleyin.