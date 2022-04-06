Hem çocukların oynamayı sevdiği hem de bahçelerinin balkonların süsü olan rüzgar güllerini evlerde hazırlayabilirsiniz. Peki, rüzgar gülü yapımı için hangi malzemeler gerekli?

Rüzgar gülü yapımı malzemeleri! Rüzgar gülü nasıl yapılır?

Pipet

Renkli kağıtlar

Raptiye

Kalem

Pergel

Makas

Delgeç

Öncelikle kağıtlardan üçgenler oluşturmanız gerekiyor. Bunun için kağıtlarının kenarlarını kıvırıp üçgen oluşturun, artan kısmı kesin. Üçgeni ortadan ikiye katlayın.

Yaptığınız üçgenin kat yerinden 2/3 kısmını kesin. Kağıdı açın. Aynı adımları tekrar edin ve diğer köşelerden de kesin. 4 kesilmiş parçanın sağ köşelerini delgeç ile delin. İğne veya pergel ile kağıdın ortasını delin ve kalemi bu deliğe sokarak deliği genişletin. Pipetin ucuna da delik açın. Kağıttaki parçaları delikler üst üste gelecek ve kağıdın ortasındaki delikle eşleşecek şekilde birleştirin. Bu delikten raptiye geçirin ve arkasına da pipeti takın. Raptiyenin ucunu kıvırarak ya da başka bir şekilde çıkmasını engelleyin.