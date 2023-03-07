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Medya Rüzgar gülü Orhan Bursalı böyle çark etti! Yav bırak bu işleri birader
Medya

Rüzgar gülü Orhan Bursalı böyle çark etti! Yav bırak bu işleri birader

Meral Akşener masadan kalkınca esip gürleyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, aynı Akşener tükürdüğünü yalayıp "kumar masası"na dönünce "olumlu mesajlar" vermeyi tercih etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 14:07:00 -
Rüzgar gülü Orhan Bursalı böyle çark etti! Yav bırak bu işleri birader

Meral Akşener masadan kalkınca esip gürleyen Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, aynı Akşener tükürdüğünü yalayıp "kumar masası"na dönünce "olumlu mesajlar" vermeyi tercih etti. 

Ahırkapı Feneri gibi bir yanıp bir sönen Bursalı, çarkın kralına imza attığı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Görüldüğü kadarıyla İmamoğlu ve Yavaş’ın bu konuda birlikte inisiyatif almaları ve sahneye çıkmaları da olumlu hava yarattı. CHP merkezi, iki başkanının Meral Hanım’la görüşmesinin arkasında oldu. Masadan ayrılmasının yarattığı derin hayal kırıklığı ve partisi içindeki uzlaşı kanadının itirazları, seçmenin tepkisi, muhalefetin adayına oy vereceğinin görülmesi, bu formülü benimsemesine ve Meral Hanım’ın masaya dönmesini SON ANDA sağladı."

 
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