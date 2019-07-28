0553 313 94 23

Rüyalarımızı neden hatırlamayız?

Rüyalar insan bilinçaltının en bilinçsiz olduğu anda inkişaf eden bilinçaltı yansımalarıdır. Peki rüyalarımızı neden hatırlamayız? Gördüğümüzden emin olduğumuz bir rüyayı sabah niçin unuturuz?

28 Temmuz 2019 Pazar 21:45
Rüyalarımızı neden hatırlamayız?

Rüyalar modern psikolojinin halen üzerine kafa yorduğu gizemli bir dünyadır. Uykunun insan zihninin esir aldığı ve bilincimizin büyük oranda kapalı olduğu uyuma faaliyeti esnasında gördüğümüz karmaşık ve fantastik rüyaları hatırlayamamamızın en temel saiki rüyaların bastırılmış duygular olması nedeniyle bilincimizin hatırlamak istememesidir.  Bir kısım bilim adamı, rüyaların oluştuğu REM  evresindekinörokimyasal değişimlerin tepkimesi nedeniyle rüyaların hatırlanmadığını deklare eder. Freud’un başını çektiği bir grup da bilinçaltı kuramına atıfta bulunarak, vücudun kasıtlı bir şekilde hatırlamak istemediğini beyan eder. Kaliforniya Üniversitesi’nden bir gurup araştırmacı ise rüyaların bellekte depolanmadığını yani hafızanın ‘gereksiz’ gördüğü için hatırlamaya değer bulmadığını söyler. Her üç kuram da kendi içerisinde haklılık payı taşır. Bilinçaltına attığımız bir şeyin rüyalar yoluyla tekrar karşımıza çıkmasını istememizin mantıksal bir izahı olduğu gibi, rüyaların hatırlanmaya değer olmadığı için beyin tarafından belleğe alınmadığı tezi de bir tutarlılık taşır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 21:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü meşalelerle kutlandı
    1. Trabzonspor’un 52. kuruluş yıl dönümü..
    2. Ahmet Ağaoğlu: "Yusuf benim en..
    3. Bugün girdiği cezaevinden firar etti
    4. Rüyalarımızı neden hatırlamayız?
    5. Öztürk Yılmaz cephesinden Ali Babacan..
    6. GÜNCELLEME - Erzurum'da kavga: 1..
    7. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    8. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    9. Valilikten o teröristle ilgili açıklama!
    10. İsrail ve ABD, füzesavar testini..
    11. Bomba iddia: Melih Gökçek'e yeni görev!
    12. Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu
    13. 27. Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri
    14. Trafik kazasında anne öldü, bebeği..
    15. "Kardeşlerimize karşı yüzümüz ve..
    16. Salyangoz avlarken boğuldu
    17. Futbol: Hazırlık maçı
    18. Adana'da seyir halindeki otomobil yandı
    19. Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
    20. Gençlerbirliği'nin Bolu kampı
    21. Afganlılar bir genci muşta ile..
    22. Osmaniye’de trafik kazası: 1 yaralı
    23. Çarkırı’da iki otomobil çarpıştı: 2..
    24. Yakıt parası bitince pilot yolculardan..
    25. Adana'da nikah sorunu olan çift için..
    26. KKTC Dışişleri Bakanı’ndan dünyaya..
    27. Myanmar heyeti ile Arakanlı..
    28. Diyarbakır'da otobüsün altında kalan..
    29. Artvin 5. Uluslararası Off-Road..
    30. Boğalar eğitim yararına güreştirildi
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    Uzman isimden çok konuşulacak sözler: Türkiye vazgeçerse ABD'li şirket çıkmaza girer
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor