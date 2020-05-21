Rüyalar ve kişilik özellikleri birbiriyle bağlantılı

Webtekno'nun aktardığı bir habere göre, bilim insanlarının psikoloji üzerine yaptıkları bir araştırma sonucu kişilik özellikleri ile görülen rüyaların arasında güçlü bir bağlantı olduğu tespit edildi. Artan duygusal reaktiviteye sahip bireylerin daha sık kabus gördüğü belirtildi.

17-93 yaş arasındaki 2.492 kişinin katıldığı çalışma kapsamında katılımcılar, şu anda ve çocuklukta yaşadıkları kabus sıklıklarını değerlendirmek üzere 'Mannheim Dream' isimli bir anketi doldurdu. Anket nevrotiklik, uyumluluk, dışa dönüklük, deneyime açıklık ve vicdanlılık gibi kişilik faktörlerini ölçmek için kullanıldı.

Sonuçlar ise, katılımcıların yaklaşık yüzde 9'unun şu anda haftalık kabuslar gördüklerini; yüzde 18'inin ise çocukluk döneminde haftalık kabuslar gördüğünü ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 27'sinin de günlük hayatlarındaki olaylardan kaynaklanan kabuslar gördükleri belirtildi.