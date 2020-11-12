Rüya tabiri! Rüyada kuş görmek ne anlama gelir?
Rüya yorumları. Rüyada kuş yavrusu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuş görmek iyi mi kötü mü? Soruları rüyada kuş gören vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Rüya haktır. Rüyaya ilişkin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) : "Müminlerin rüyası nübüvvetin kırk altı bölümünden bir bölümdür." buyurmuştur. Peki nüya tabiri! Rüyada kuş görmek ne anlama gelir?
Rüyaların içinde hak rüyalar vardır. Ancak "her rüya haktır ve her tabir de doğrudur" denilmez. Rüyada kuş görmek, hayırlı rüyalar katagorisine girer ve sevdiklerinde çok mutlu haberlerin gelmesinin de işaretidir. Rüyada kuş yavrusu görmek, kişinin sahip olacağı evlada veya aileye işarettir. Bir kuş yavrusuna sahip olan kimsenin çok hayır ve iyi bir evladı olur. Rüyasında kuş yavrusu öldüren kimse, masum bir adamın hakkına girer. Kuş yavrusu ile oynamak dünyalık elde etmeye ve dünya zevklerine işaretken; kuş yavrusunun eline konduğunu görmek ise talihli bir yaşama, şansınızın artacağına ve yakın zamanda büyük bir kısmet elde edeceğinize yorumlanmaktadır.
Rüyada kuş beslemek ne anlama gelir?