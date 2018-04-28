Rutubet neden oluşur? Nasıl giderilir?

RUTUBET NASIL GİDERİLİR?

Rutubetin giderilmesi için öncelikle duvarlarda sızıntıya sebep olan delik ve çatlakların olup olmadığı kontrol edilmeli, varsa bu hatalar düzeltilmelidir.

Rutubetin giderilebilmesi için en etkili seçenek evlere ısı yalıtımı yaptırılmasıdır. Dış cephe mantolama, iç cephe mantolama, dekoratif yalıtım kaplaması, alçı tavan, alçı levha duvar giydirme ve ısı yalıtım boyası gibi uygulamalarla duvarların iç yüzeylerindeki ısı kayıpları en aza indirilerek bu yüzeylerdeki soğuma kontrol edilebilir. Bu durumda rutubet oluşumu da engellenebilir.

Evlerdeki yalıtım problemlerinden kaynaklanan duvar ve tavanlardaki sıcaklık farkları rutubet oluşumunda çok etkilidir. Varsa rutubet oluşan bölgelerde önceden yapılmış olan yalıtım uygulaması ile ilgili hatalar tespit edilmeli ve giderilmelidir.

Yalıtım ile ilgili önlemler haricinde rutubetin giderilebilmesi için iç ortamdaki nem oranının da kontrol edilmesi gerekir. Bunun için rutubet problemi görülen yerlerde çamaşır kurutulmamalı ve mutfaklarda yemek pişirilirken ya da çay demlenirken aspiratör çalıştırılarak fazla nem tahliye edilmelidir.

Ayrıca banyodan kaynaklanan nemin odalara ulaşmaması için özellikle banyo kapısı kapalı tutulmalı ve banyoların havalandırılması iyi yapılmalıdır.

Banyo dışında diğer odaların havalandırılması da rutubetin giderilmesinde etkilidir. Odaların düzenli olarak havalandırılması havadaki nem oranının aşırı yükselmesini engelleyeceğinden dolayı bu şekilde rutubet problemi ortadan kaldırılabilir.

Rutubet görülen odalardaki fazla nem, nem alıcı cihazlar ya da klimalar aracılığı ile de giderilebilir. Rutubet özellikle dar bir bölgede görülüyorsa bu durumda bir kap içerisine karbonat ya da kedi kumu gibi maddeler koyularak da fazla nem giderilebilir.

Rutubetli bölgelerin çamaşır suyu ya da sirke ile silinmesi ise bu bölgelerde tekrar rutubet oluşmasını geciktirir.