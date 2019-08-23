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Rutubet nasıl giderilir? Rutubeti önlemenin yolları nelerdir? İşte rutubete karşı çözüm önerileri?

Rutubet özellikle ev hanımlarının kabusu durumunda. Ev eşyalarını çürüten, böceklenmeye yol açan, duvarların boyasını karatan ve burun direğini sızlatacak kadar yoğun bir koku yayan rutubet özellikle küçük ve orta çaplı işletmeler içinde tehlike arz diyor.

23 Ağustos 2019 Cuma 17:02
Rutubet nasıl giderilir? Rutubeti önlemenin yolları nelerdir? İşte rutubete karşı çözüm önerileri?

Rutubet romatizma başta olmak üzere solunum yolları rahatsızlığı ve birçok hastalığın da tetikleyicisi. Bu yazımızda rutubetle başa çıkmanın ve önlemenin yollarını sizler için paylaştık.

Rutubeti su buharı olarak da tanımlayabiliriz. Rutubetin en temel nedeni evin yalıtımının sağlıklı yapılmamasıdır. Isı dengesizliği de rutubete kapı açar. Örneğin odanın birinde petek yanıyorsa fakat diğerinde yanmıyorsa rutubet kaçınılmazdır.

RUTUBETLİ BİR EV NASIL ANLAŞILIR?

Evin içine girdiğinizde burnunuza gelen yoğun koku en belirgin özelliktir. Yağmurlu havalarda duvarlar ıslanır. Pencere kenarlarının kararması, duvarların küflenmesi, boyaların dökülmesi ve evin olması gerekenden daha soğuk olması rutubetin diğer belirtilerindendir.

RUTUBETLE NASIL BAŞEDİLİR?

Evin içerisinde kış aylarda çamaşır kurutmayın. Evin içinde kurutulan çamaşır ortamın su buharını artıracaktır. Evin içerisinde fazla bitki bulundurmamaya özen gösterin. Bitkiler nefes aldıkça evin nem oranı yükselir. Evinizi sık sık havalandırın. Boya yapılırken anti küf boyaları kullanın. Binanızın yalıtımını iyi yapın. Evinizin ısıtma tesisini gözden geçirin. Koltuk ve diğer yer kaplayan ürünleri duvara yapıştırmayın.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:02
  1. Rutubet

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