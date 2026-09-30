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Dünya Rutte’den NATO mesajı: Yakın vadede Rusya tehdidi yok
Dünya

Rutte’den NATO mesajı: Yakın vadede Rusya tehdidi yok

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Rutte’den NATO mesajı: Yakın vadede Rusya tehdidi yok

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO topraklarına yönelik yakın vadeli bir tehdit bulunmadığını belirterek, olası bir tehdide karşı ittifakın hazır olduğunu söyledi. Rutte, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran ve Avrupa'nın savunma kapasitesine ilişkin önemli mesajlar verdi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, NATO topraklarına yönelik yakın vadeli bir tehdidin söz konusu olmadığını, olması halinde bile ittifakın olası bir tehditle baş etmeye hazır olduğunu söyledi.

Rutte, Brüksel'de Euronews tarafından düzenlenen Savunma ve Uzay Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran'a yönelik saldırılar ve Avrupa savunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın NATO'ya gönderdiği mektubun içeriğini paylaşamayacağını ancak mektubun basına yansıdığını belirten Rutte, "Temel olarak şunu söyledik: Bakın, biz savunma ittifakıyız. Nükleer tehdide son verin. Bu kesinlikle yersiz ve faydalı değil. Özellikle de Ukrayna’daki savaşı sona erdirin." ifadelerini kullandı.

“YAKIN VADELİ BİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİL”

Rusya'nın halihazırda NATO topraklarına karşı bir yığınak yaptığına ilişkin veri bulunmadığına işaret eden Rutte, "NATO topraklarına yönelik yakın vadeli bir tehdit söz konusu değil." bilgisini verdi.

Rutte, olması halinde bile ittifakın bu tehditle başa çıkabilecek durumda olduğunun altını çizerek, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, NATO’yu asla yenemeyeceğini biliyor. Dolayısıyla o kadar ciddiye almıyorum." diye konuştu.

Baltık ülkelerine karşı nükleer silah kullanılma riski olmadığını da ifade eden Rutte, "NATO, Rusya’dan çok daha güçlü. Bizi yenmelerinin bir yolu yok. Hem hibrit tehditler hem de ortaya çıkabilecek diğer her türlü durum açısından mükemmel durumdayız." dedi.

Mark Rutte, diğer taraftan Ukrayna’ya desteğin sürdürülmesinin öneminin altını çizerek, "Sakin olun, biz daha güçlüyüz. Yolumuza devam edelim, yatırım yapmaya devam edelim ve her şeyden önemlisi, Ukrayna’nın mücadeleye devam edebilmek için ihtiyaç duyduğu şeylere sahip olduğundan emin olalım." mesajını verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sadece ABD Başkanı Donald Trump'ın sona erdirebileceğine işaret eden Rutte, şimdiye kadar Putin'le yaşanan çıkmazı sadece Trump'ın kırabildiğini savundu.

Rutte, diğer taraftan Putin'in barış için istekli olmadığını dile getirdi.

“İRAN KONUSUNDA TÜM İTTİFAK AYNI GÖRÜŞTE OLMAYABİLİR”

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları hakkında da konuşan Rutte, "Amerikan Başkanı'nın bu tehdidi ortadan kaldırması, bu kapasiteyi zayıflatması kritik önem taşıyor. Elbette bunun bazı olumsuz tarafları da var. Bu açık. Ancak ben burada olumlu taraflarına bakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rutte, esasen Avrupa'nın bunu yapması ve kendini Rusya'ya karşı koruyabilmesi gerektiğini dile getirerek, "Ben, Amerikalıların İran'a karşı harekete geçmesinin kesinlikle gerekli olduğuna inanıyorum." dedi.

Tüm ittifakın bu konuda aynı görüşte olmayabileceğini dile getiren Rutte, bunun sorun teşkil etmediğini bildirdi.

"İTTİFAK GENELİNDE ATMOSFER HARİKA”

NATO genelindeki atmosferi "Harika" ve "Hiç olmadığı kadar iyi" olarak tanımlayan Rutte, "Çünkü artık kendi savunmasının sorumluluğunu üstlenen bir Avrupa var. Başkan Trump, NATO’yu seviyor. Sadece bir unsurdan nefret ediyordu, o da yeterince harcama yapmıyor olmamızdı." ifadelerini kullandı.

Rutte, Avrupa’daki savunma sanayisi altyapısının yeterince gelişmiş olmadığına işaret ederek, yeterli üretim yapılmadığını, çok fazla fabrikanın hala tam kapasiteyle çalışmadığını söyledi.

ABD'nin de üretimi artırması gerektiğine dikkati çeken Rutte, satın almanın ABD ya da Avrupa'dan mı yapılmasına ilişkin tartışmaların gereksiz olduğunu belirtti.

Mark Rutte, önemli olan hususun "satın almak" olduğunu, bunun için de açık ve bağımsız serbest piyasaların en iyi seçenek olduğunu kaydetti.

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