Rutkay Aziz ödülü terör sevicilere verdi! CHP'li Zeydan Karalar mest oldu

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ‘Gerilla annesi olmak istiyorum’ diyen sözde sanatçı Füsun Demirel’in jüri üyeliğini yaptığı Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde tepki çeken bir olaya imza atıldı.

Muhalif sanatçı olarak tanınan ve zaman zaman yaptığı skandal çıkışlarla bilinen Rutkay Aziz, Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Rutkay Aziz, ödül konuşmasında, Türkiye karşıtı duruşu ve terör yanlısı politikları ile son günlerde Türk toplumunun tepkisini çeken Türk Tabipler Birliği’ne selam çaktı.

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Rutkay Aziz’in ödülü Türkiye Tabipler Birliği’ne hediye etmesi sonrası alkışlayarak adeta mest oldu.

MHP’den tepki

Geçtiğimiz günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli, TTB kapatılsın’ açıklaması yapmıştı. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde verilen ödülün ardından MHP’den sert bir açıklama geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Rutkay Aziz’e verilen ödüle tepki göstererek, “Bozacının şahidi şiracıdır! Rutkay Aziz’in aldığı onur ödülü kocaman bir muamma...Üstelik mezkur ödülünü Tabipler Birliğine adamış...Sanıyorum Liderimize tarizle nispet yapıyor! Yani halt ediyor, kendini kandırıyor! Bitmediler gitti! Rutkay Bey onur devredilmez. TTB kapatılsın...” dedi.