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Gündem Rutin uygulamayı çarpıttılar! İletişim Başkanı Altun'dan tepki
Gündem

Rutin uygulamayı çarpıttılar! İletişim Başkanı Altun'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ASELSAN ile ilgili yaptığı paylaşımda "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 20:17:00 -
Rutin uygulamayı çarpıttılar! İletişim Başkanı Altun'dan tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından ASELSAN ile ilgili yaptığı paylaşımda "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadelerini kullandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayiinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.

ASELSAN'ın marka ve isim haklarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği rutin bir uygulamanın çarpıtıldığını kaydeden Altun, paylaşımında ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün "ASELSAN Katarlı oldu" başlıklı habere ilişkin açıklamasına da yer verdi.

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