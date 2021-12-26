Rutin kontrolü için gönderilen mesaj hayatını kurtardı

KETEM'den rutin meme kontrolü için gönderilen uyarı mesajı üzerine mamografi çektiren ve bir gün sonra meme kanseri tanısıyla hayatının şokunu yaşayan Sevinç Özcan (63) yeni yıla sayılı günler kala bu kez doktoru Doç. Dr. Gürbüz Görümlü'den tedavisinin başarıyla sonuçlandığı müjdesini aldı.

KETEM'den rutin meme kontrolü için gönderilen uyarı mesajını bir ay sonra tekrar telefonunda gören Özcan, geçtiğimiz 28 Mart'ta randevu alıp mamografi çektirdi. Sonucun internetten açıklanmasını beklerken, ertesi günü KETEM'e davet edilen Özcan, bu davetin hiç de hayırlı olmayacağını düşündü. Nitekim Özcan yanılmadı ve sol memesinde 3 santimetre çapında kitle olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Şokun ardından tedavi için Kent Onkoloji Merkezi'ne başvuran Özcan önce ameliyat edildi, kitle alınırken lenf bezleri temizlendi. Ardından Medikal Onkolog Doç. Dr. Gürbüz Görümlü tarafından kemoterapi başlanan Özcan, bu tedavi bittikten sonra da radyoterapi gördü. Geçtiğimiz 24 Kasım'da tüm tedavileri tamamlandı.

"Ben telefonuma gelen mesajları okur hemen silerim. Ancak KETEM'in mesajını silmemişim, bir ay sonra gördüğümde sanki bir sinyal almışım gibi mamografi çektirdim. Meğer kansermişim. Üstelik hızlı ilerleyen bir tümörmüş, lenflerimi sarmı. Tanıdan bir gün sonra da üçüncü kez anneanne olacağımı öğrendim. Sevinç de üzüntü de karıştı. Yeniden anneanne olacağım düşüncesi bana ilaç gibi geldi. Telefon mesajı hayatımı kurtardı, değiştirdi. Şansınızı kendiniz yaratın, kontrollerini ihmal etmeyin. Sakın dibe vurmayın. Hayatı sevin, hayat da sizi sevsin. Bu mücadeleyi kazanacağınıza inanın, gerçekleştiğini göreceksiniz."

Öte yandan Özcan, kanseri yendiğini sosyal medya hesabından "Uzun süren tedavi sonucu bugün güzel haberler aldım. Allah'ın izniyle bu sınavdan başarıyla geçtim. Rabbim tekrar yaşatmasın" sözleriyle duyururken, Kent Onkoloji Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Görümlü de "Bu tanıyı almış hastalarımızın fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan güçlü olması onların tedavi süreçlerini olumlu etkileyen en önemli faktör. Sevinç Özcan yüksek morali ile örnek, çevresine de olumlu enerji yayan bir hastamız oldu" dedi.

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişime uğraması ve kontrolsüz olarak çoğalması nedeniyle oluşan tümör sonucu ortaya çıkan bir hastalık. Kanserli doku, önce yakın çevresine sonra, memeye yakın lenf bezlerine yayılıyor.

Ketem nedir, ne yapıyor?

Ketem, kanser tarama testi olarak adlandırılan bir uygulamadır. Bu testlerin amaçları olumlu yönde olmaktadır. Erken evrede kanser teşhisi, kanserin tedavisinde olacak başarıyı her zaman olumlu yönde etkiler.

Ketem randevu almak için;

Erdoğan ayrıca, ve Kanser taramalarını yaptırmak isteyen vatandaşları 0538 336 7300 numaralı KETEM randevu hattını ya da 0344 415 0426 numaralı telefonu arayarak randevu alabileceklerini söyledi.

Mamografi taraması nedir?

Radyolojik bir görüntüleme yöntemi olan mamografi, meme kanseri riskine karşı, tarama amacıyla 40 yaş ve üzerindeki tüm kadınların yaptırması önerilen bir sağlık taraması yöntemidir.

Kanser taraması nedir?

Kanser taraması, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı bireylerde; kanseri tedavisinin çok daha kolay ve etkili yapılabildiği erken evrelerde yakalamak için test ve muayeneler yapılmasıdır . Özellikle 40 yaş ve sonrası daha fazla olmak üzere, 20 li yaşlardan sonra her yaşta kanser taraması yaptırabilirsiniz.