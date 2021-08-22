Rütbeleriyle birlikte isimleri de sökülsün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye darbecilerle tek tek hesaplaşırken, kamu kurumlarının ve şehir meydanlarının cuntacıların isimleriyle lekelenmesi maşeri vicdanı yaralıyor. Darbecilerin gözde partisi CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm itirazlara rağmen İzmir’in en büyük ilçesi olan Buca’nın ana meydanında darbeci Çevik Bir’in ismini yaşatmakta ısrar ederken, 28 Şubat sürecinin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin ismi ise Çorum Osmancık’ta bir ilkokul ile ortaokulda utanç vesikası olarak yer alıyor.

İzmir’de darbeci ısrarı

Türkiye’deki darbe kalıntıları bir bir kaldırılırken, cuntacıların isimleri işlek meydanları ve kamu kurumlarını kirletmeye devam ediyor. Darbecilerin gözde partisi CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm itirazlara rağmen İzmir’in en büyük ilçesi olan Buca’nın ana meydanında, 28 Şubat cuntasının elebaşlarından dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Em. Orgeneral Org. Çevik Bir’in ismini yaşatmakta direniyor. Buca’daki meydanın Çevik Bir ismiyle anılmasından rahatsızlık duyan ASDER’in 2 Ağustos 2016’da meydanın isminin “15 Temmuz Demokrasi Meydanı” olması yönünde görüş bildirmesine ve 30 Ekim 2016 tarihinde Abdülhamit Sağcan isimli vatandaşın, söz konusu alana “Ömer Halisdemir Meydanı” ismi verilmesi başvurusuna rağmen CHP’li belediye, medyanın ismini değiştirmeye yanaşmıyor. Söz konusu talepleri 13 Ocak 2017’de gündemine alan İzmir Belediye Meclisi, CHP’li üyelerin oylarıyla isim değişikliği teklifi reddederek “Ömer Halisdemir’e hayır” demişti. Belediye skandal kararında, “Bir cadde veya meydana geçmişte adı verilen kişinin ülkenin birliği, bölünmez bütünlüğüne yönelik bir suç işlemiş olması ve bir konuda hüküm giymiş olması istisna olmak üzere oy çokluğu ile uygun bulunmamıştır” ifadelerine yer verilmişti.

Hüküm giydi ama isim gitmedi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 9 Temmuz’da cezaları onaması ve Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin darbeci mahkumların hükümlerinin infazı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na infaz evrakı göndermesinin ardından Çevik Bir’in de aralarında olduğu 14 cuntacı sanık teker teker cezaevinin yolunu tutarken, İzmir BŞB’nin, darbeci Bir’in ismin yer aldığı meydanda ilgili isim değişikliğine gidip gitmeyeceği merak konusu oldu. Konuyla ilgili ulaştığımız İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği, gerekli görüşmelerin ardından geri dönüş yapacağını söylediği halde haberin yayına hazırlandığı süreç içerisinde herhangi bir dönüş gerçekleştirmedi.

Çörekçi ayıbına son verilsin

28 Şubat sürecinin Hava Kuvvetleri Komutanı olan ve dönemin Devlet Bakanı Bekir Aksoy’u Merkez Orduevi’nde davet ederek darbe tebligatını yapan ve bir dönem Turgay Ciner’in devletten ihale ile aldığı HAVAŞ’ın yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Orgeneral Ahmet Çörekçi’nin ismi ise Çorum Osmancık’ta bir ilkokul ile ortaokulu lekelemeyi sürdürüyor. “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren devirmek, hükümetin görevlerini kısmen veya tamamen engellemek, engellemeye teşebbüs etmek, darbeye teşebbüs etmek” suçlamasıyla hapse gönderilen Çörekçi’nin ismi, 1997’de inşa edilen ve aynı binada yer alan Çorum Osmancık Ahmet Çörekçi Yatılı Bölge Okulu ve Çorum Osmancık Ahmet Çörekçi İlkokulunda bir utanç vesikası olarak yaşatılmaya devam ediyor. Bu durum Türkiye’deki darbeci zihniyetin devamını isteyen kişilerin hala var olduğu şeklinde yorumlanırken, kamuoyu cuntacıların isimlerinin bir an önce silinmesini ve bu ayıba son verilmesini istiyor.

Akit, çevik bir ayıbını gündeme taşıdı

Gazetemiz, İzmir’deki cuntacı inadını, 12 Mart 2017’de “CHP Halisdemir’e de ‘hayır’ dedi”, 3 Ocak 2018’de “CHP’nin darbeci aşkı sürüyor”, 15 Şubat 2020’de “İzmir’in utancı ‘Çevik Bir Meydanı” ve 29 Haziran 2020’de “CHP’li Soyer’in darbeci sevdası” başlıklı haberleriyle gündeme taşımıştı.

