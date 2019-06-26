Rusya'yı tehdit ettiler: Askeri ve siyasi önlem alırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği ve Rusya'nın askıya almayı planladığı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) yürürlükten kaldırılması halinde İttifak'ın caydırıcılık potansiyelini artırmak için siyasi ve askeri önlemler alacağını söyledi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın çalışma oturumunu açan Stoltenberg, yaptığı konuşmada Rusya'yı bir kez daha tehdit etti.

Stoltenberg, "Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İttifak'ın caydırıcılık ve savunma potansiyelinin verimliliğini korumaya yönelik bir dizi siyasi ve askeri önlem üzerinde mutabakat sağlayacağız" dedi.

"5 haftası kaldı"

Stoltenberg, Rusya'nın INF'yi uygulamaya geri dönmemesi halinde NATO'nun önlem alması gerekeceğini belirtmişti. Stoltenberg, "Rusya'nın anlaşmayı kurtarmak için 5 haftası kaldı. Eğer Rusya yükümlülüklerini yerine getirmezse, savunma amaçlı, ölçülü ve koordineli önlemler alacağız" demişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da, Moskova'nın INF'yi askıya alması sonrası NATO'nun atacağı adımlara karşı hazırlıklı olduklarını ve bunlara askeri yanıt vermek zorunda kalabileceklerini söylemişti.