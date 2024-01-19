Rusya'yı örnek alın köklerini kurutun! LGBT Dernek Başkanı, çocuk tacizinden tutuklandı!

Kanada'da sapkın lgbt örgütü liderlerinden biri, çocuk tacizi ve çocuk pornosu suçlarından tutuklandı.

39 yaşındaki Sean Edward Leonard Gravells, 16 yaşından küçük bir çocuğu alıkoyup taciz etmekle suçlanıyor. Lgbt derneği NPSS, Gravells hakkındaki soruşturma ortaya çıkınca onunla bir ilgileri olmadığını savunan bir açıklamaya imza attı. Gravells'in bundan böyle topluluğu yönetmediğini ileri süren dernek, çocuklara yönelik suçla bir ilgileri olmadığını savundu.

Sınır tanımayan sapkınlar

Çocuklara yönelik işlenen suçların 'taciz' olmaktan çıkarılması gerektiğini savunan sapkınlar geçtiğimiz yıl Almanya'da düzenlenen eylemde 'hayvanlarla seks' eylemini savunmuş, insanın hayvanla kurduğu duygusal yakınlığın cinsel ilişkiye dönüşebileceğini ileri sürmüştü.

Geçtiğimiz yıl Amerikan basınına yansıyan skandalda William Dale Zulock ile Yahudi Zachary Jacoby Zulock adlı sapkınların, evlat edindikleri 9 ile 11 yaşındaki iki çocuğa 2 yıl boyunca tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı.

Georgia lgbt örgütünün sözde 'onur üyeleri' evlat edindikleri çocuklara tecavüz ederek onlarla porno film çekip aşağılık pedofil fantezilerini sosyal medyada yayınlamıştı.

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