Rusyayı kızdıracak açıklama! 'Sayın Putin bu kriz değil, bir savaş'
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Rusya ile yaşadıkları gerilimle alakalı olarak yaptığı açıklamada, "Sayın Putin, bu savaş. Bu şaka değil, olay değil, kriz değil" dedi.12 Aralık 2018 Çarşamba 16:48
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kerç Boğazı'nda Rusya ile yaşadıkları gerilimle ilgili olarak, "Bu şaka değil, kriz değil, savaş." ifadelerini kullandı.
Kerç Boğazı'nı geçmeye çalışırken Rusya tarafından Ukrayna gemilerinin alıkonulması olayıyla ilgili Fox News'e konuşan Poroşenko, Rus sınır güvenlik güçlerinin eylemlerini ‘saldırganlık' olarak nitelendirdi.
"Bu şaka değil"
Poroşenko "Sayın Putin, bu saldırganlık, Sayın Putin, bu savaş. Bu şaka değil, olay değil, kriz değil" dedi.
Poroşenko'nun sözlerine rağmen, Kiev'den konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
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