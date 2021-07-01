Rusya'yı kızdıracak açıklama: Devam edeceğiz

NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, Rusya ile İngiltere arasındaki gerilimin ardından NATO'nun Karadeniz'deki varlığını koruyacağını ve bu bölgedeki partnerleriyle işbirliğini güçlendirmeyi planladığını söyledi.

Gürcistan'da yayın yapan 'Pervıy Kanal' televizyonuna demeç veren NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, Rusya'nın Kırım açıklarında sınır ihlali yapan İngiliz HMS Defender muhrip gemisine uyarı ateşi açmasını ve İttifak'ın olaya bakışını anlattı.

İngiltere'nin NATO'ya Karadeniz'deki hadise hakkında bilgi verdiğini belirten Appathurai, Kırım'ı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüklerini kaydetti.

Appathurai, "NATO'nun çok net bir tutumu var. Seyir özgürlüğü olduğunda Kırım, Rusya değil Ukrayna'dır. Bu olay sırasında NATO müttefikleri, sıraladığım ilkeleri savunmada kararlı davrandı. Rusya, NATO müttefiklerinin bu konuda taviz vermeyeceğinin bilincine varmalı" dedi.

Rusya'yı Karadeniz'de istikrarı bozmaya devam etmekle suçlayan Appathurai, "Rusya, Kırım'a füze sistemleri de dahil silahlar konuşlandırıyor. Bu, seyir özgürlüğünü zorlaştırıyor ve bundan dolayı NATO, müttefiklerini ve partnerlerini desteklemek için Karadeniz'deki temsilini koruyacak" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HMS Defender'ın yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda sadece İngilizler değil ABD'lilerin de yer aldığını söylemişti.

Putin, "Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muhrip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler? Kırımlıların görüşüne saygı duymadıklarını göstermek için. O gemiyi batırsaydık bile dünya üçüncü dünya savaşının eşiğine gelmezdi" demişti.