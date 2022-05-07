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Dünya Rusya'ya yaptırım uygularken kendileri zarar etti! İşte dudak uçuklatan rakam
Dünya

Rusya'ya yaptırım uygularken kendileri zarar etti! İşte dudak uçuklatan rakam

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından birçok Batılı banka Rusya pazarından çekilme kararı alırken, İngiliz gazete Financial Times'ın hesaplamalarına göre Batılı bankaların bu kararı 10 milyar dolarlık kayıp yaratacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 18:00:00 -
Rusya'ya yaptırım uygularken kendileri zarar etti! İşte dudak uçuklatan rakam

Batılı bankalar Ukrayna işgalinin ardından Rusya'dan çıkma kararı alırken, 10 milyar dolarlık darbeye hazırlanıyor.

Financial Times'ın (FT) haberine göre bu hafta Avrupalı bankalar, daha önce ABD'li bankaların yaptığı gibi Rusya operasyonlarının sona ermesiyle oluşacak kayıplar için milyarlarca euroluk karşılık ayırdı.

FT'nin hesaplamalarına göre Batılı bankaların Rusya riskinin toplamı 86 milyar dolar düzeyinde. Bu bankaların Rusya'da toplamda 40 bin çalışanı bulunuyor.

FT'nin haberine göre Avrupalı bankalar arasında en büyük kayıp riski Fransız banka Societe Generale'de. Toplam Rusya riski 19 milyar dolar bankanın Rusya'dan çıkış kararı dolayısıyla 3,9 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.

Societe Generale'i İtalyan Unicredit izliyor. Bankanın toplam Rusya riski 5,6 milyar dolar olarak hesaplanırken, Rusya pazarından çıkışı dolayısıyla 1,4 milyar dolarlık kayıp yaşaması öngörülüyor.

ABD'li Citigroup'un da 1 milyar dolarlık zarar yazması bekleniyor.

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