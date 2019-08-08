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Rusya'ya vizesiz giren ilk Türk yolcu olarak tarihe geçti

Rusya ile Türkiye arasında varılan hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize serbestisi çerçevesinde Rusya'ya ilk gelen yolcu Ruken Kolçak Gümüştekin Moskova Vnukova havalimanından Rusya'ya yeşil pasaportu ile giriş yaptı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:06
Rusya'ya vizesiz giren ilk Türk yolcu olarak tarihe geçti

K415 uçağı ile 18.55'te Moskova'ya inen yeşil pasaportlu Türk vatandaşı Ruken Kolçak Gümüştekin vizesiz Rusya'ya gelen ilk yolcu oldu. Gümüştekin'i THY Moskova Müdürü Turan Yardımcı karşıladı.

'ÇOK GÜZEL DUYGU'

Ruken Kolçak Gümüştekin, girişte hiç bir problem yaşamadığını sadece Rus gümrük muhafaza görevlilerin biraz şaşırdıklarını belirterek, "Birbirine sordular. Beni biraz beklettiler. Onlar da henüz konuya tam olarak adapte olamamışlardı. Haberleri yok fazla. Çok guzel bir duygu" dedi.

Rusya Federasyonu ile 12 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan vize muafiyetine ilişkin anlaşma kapsamında hizmet (Gri Pasaport) ve hususi pasaport (Yeşil Pasaport) sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan profesyonel şoförler 7 Ağustos 2019 tarihi itibariyle Rusya'ya vizesiz seyahat edebiliyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:06
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