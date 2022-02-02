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Dünya Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma
Dünya

Rusya'ya Türk bayraklı meydan okuma

Rusya ile savaşın eşiğine gelen Ukrayna'da, milletvekilleri Meclis'te Türkiye de dahil olmak üzere kendilerine yakın gördükleri ülkelerin bayraklarını açarak Moskova'ya okudular.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 00:58:10 - 2022-02-02 00:58:10

Ukrayna ve Rusya arasında Donbas bölgesinde 2014'ten bu yana devam eden gerginlik, haf safhaya ulaştı. İki ülkenin sınıra asker yığmasının ardından savaşın an meselesi olduğu iddia edildi. Günlerdir dünya kamuoyunu meşgul eden olayla ilgili Ukraynalı milletvekillerinden dikkat çeken bir hamle geldi.

Türk bayrağı açtılar

Ukraynalı politikacılar, Rusya ile gerginliğin zirveye çıktığı dönemde Türk bayrağı da dahil olmak üzere müttefik ülkelerin de bayraklarını açarak Moskova'ya gözdağı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

Diğer yandan tüm bu gelişmelerin yaşandığı sırada Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu görev üstenmesi beklenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 3-4 Şubat'ta Ukrayna'na giderek, üst düzey temaslarda bulunacak.

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