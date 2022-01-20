  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'ya tehdit gibi uyarı! Bedeli çok ağır olur
Dünya

Rusya'ya tehdit gibi uyarı! Bedeli çok ağır olur

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya çok ağır ekonomik ve mali yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 14:52:00 -
Rusya'ya tehdit gibi uyarı! Bedeli çok ağır olur

Von der Leyen, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) çevrim içi düzenlenen "2022 Davos Gündemi" toplantısında konuştu.

Bazı ülkelerin diğerlerine "arka bahçesi" muamelesi yapmasını kabul etmediklerini vurgulayan von der Leyen, Rusya'nın Avrupa'yı "etki alanları" şeklinde ayrıştırması girişimlerine karşı çıktıklarını kaydetti.

"Bedeli ağır olur"

Von der Leyen, AB'nin "Rusya tarafından tehdit edilen Ukrayna ve Avrupalı ortaklar" ile dayanışma içinde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, egemen bir ülke olarak karar verme özgürlüğüne sahiptir ve biz bu temel ilkeyi savunmaya devam edeceğiz. Biz diyalog istiyoruz. Biz anlaşmazlıkların bu amaçla kurulmuş yapılar içinde çözülmesini istiyoruz. Ama durum kötüleşirse, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yeni saldırılar olursa çok ağır ekonomik ve mali yaptırımlarla karşılık vereceğiz. Transatlantik topluluğu bu konuda çok sağlam durmaktadır."

AB'nin Rusya için açık ara en büyük ticari ortak ve en büyük yatırımcı olduğunun altını çizen von der Leyen, "Bu ticari ilişki, bizim için önemli ama Rusya için çok daha önemli. Ümit ederim bir saldırı olmaz ancak olursa da hazırlıklıyız." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay