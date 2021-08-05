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Dünya Rusya'ya sert tepki: O topraklar sizin değil!
Dünya

Rusya'ya sert tepki: O topraklar sizin değil!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile yaşanan Donbas krizine ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-08-05 16:11:00 -
Rusya'ya sert tepki: O topraklar sizin değil!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını söyledi..

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Dom televizyonuna verdiği röportajda, Donbas krizini değerlendirdi.

Donbas'ın asla Rus toprağı olmayacağını vurgulayan Zelenskiy, orada yaşayanlara çağrı yaparak "Rusya'yı seviyorsanız ve hayatınız boyunca yaşadığınız Ukrayna toprağını Rusya olarak görüyorsanız. Çocuklarınız ve torunlarınız için gitmeli ve kendinize Rusya'da yer aramalısınız." dedi.

Ukrayna'sız Donbas'ta medeniyet olmayacağını belirten Zelenskiy, "Ancak kendinizi Ukraynalı ve Donbas'ın Ukrayna toprağı olduğunu hissediyorsanız, Ukrayna bayrağına ve diline saygı duyuyorsanız, bekleyin. Donbas işgalden kurtulacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ne kadar süre geçtiğinin önemli olmadığını, Almanya'daki duvarın yıkıldığı gibi Donbas'ın da kurtulacağını söyledi.

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