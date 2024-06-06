Rusya'ya G7 ve AB tarafından adım atıldı: Rusya ile çalışan bankaların derdi büyük olacak! Yeni bilgi

G7 ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın SWIFT'in yerine geçmek üzere oluşturduğu Rusya Merkez Bankası Mali Mesaj İletim Sistemi'ni (SPFS) kullanarak Moskova'nın yaptırımları atlatmasına yardımcı olan üçüncü ülke bankalarına kısıtlamalar getirme olasılığını tartışıyor.

Bloomberg'in haberine göre, bu tartışmalar 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Puglia bölgesinde gerçekleşecek olan G7 zirvesinde de ele alınacak.

SPFS Kullanımı

Rusya'nın SWIFT alternatifi olan SPFS, yaklaşık 20 ülkede 150'den fazla banka tarafından kullanılıyor. Bu ülkeler arasında Çin, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kazakistan bulunuyor.

Yaptırımların Sıkılaştırılması

haberrus'a göre: G7 zirvesinde Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasına yönelik önlemler üzerinde anlaşmaya varılması bekleniyor. Bu kapsamda, SPFS kullanan üçüncü ülke bankalarına kısıtlamalar getirilmesi gündemde.

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Üçüncü Ülkelerden İthalat

Bloomberg, Rusya'nın yaptırıma tabi malları Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Asya ülkeleri gibi üçüncü ülkelerden ithal ederek kısıtlamaları aşmayı başardığını belirtiyor. Bu ülkelerden yapılan ithalat genellikle birden fazla işlem ağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu adımlar, Rusya'nın yaptırımları atlatma çabalarına karşı uluslararası topluluğun daha sıkı önlemler almayı hedeflediğini gösteriyor. G7 ve AB ülkeleri, Rusya'ya karşı ekonomik baskıyı artırarak, Moskova'nın finansal ağlarını daha da kısıtlamak istiyor.