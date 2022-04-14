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Dünya Rusya'ya çok ağır suçlama: Etnik temizlik
Dünya

Rusya'ya çok ağır suçlama: Etnik temizlik

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, ülkesine savaş açan Rusya'yı Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-14 18:15:00 -
Rusya'ya çok ağır suçlama: Etnik temizlik

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, ülkesine savaş açan Rusya Federasyonu'nu Ukrayna halkına yönelik etnik temizlik yapmakla suçladı.

Kliçko, başkent Kiev'de "Mariupol Kahramanları" isminin verilmesi öngörülen parkta incelemelerde bulundu ve fidan dikme programına katıldı.

Belediye Başkanı Kliçko, daha sonra yaptığı açıklamada, Moskova ile Kiev'in dostluğu adına daha önce burada bir heykelin bulunduğunu ancak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlediğini kaydetti.

Rus ordusunun Ukrayna halkına katliam düzenlediğini savunan Kliçko, "Rusya bize saldırırken, Ukrayna halkına etnik temizlik yaparken, Ukrayna halkını ve Ukrayna şehirlerini yok ederken nasıl bir dostluk üzerinde konuşabiliriz." dedi.

Söz konusu parka "Mariupol Kahramanları" adının verilmesi için yarın Kiev Belediye Meclisi'nde oylamanın yapılacağını aktaran Kliçko, yarınki oturumda ayrıca Kiev'de Moskova ve Minsk isimleri taşıyan sokak, cadde ve metro isimlerinin de değiştirilmesi için oylama yapılacağını söyledi.

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