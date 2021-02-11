  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Rusya'ya büyük şok! Yasakladılar
Dünya

Rusya'ya büyük şok! Yasakladılar

Ukrayna, Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının tescilini yasaklama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 17:06:00 -
Rusya'ya büyük şok! Yasakladılar

Ukrayna, Rusya'ya ait yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescilini yasakladığını duyurdu.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Kovid-19 aşısının tedariki ve testleri, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) programı altında gerçekleşecek.

Bununla birlikte, ülkede Rusya'ya ait Kovid-19'a karşı aşı ve diğer tıbbi ilaçların tescili yasaklandı.

COVAX kapsamında 8-16 milyon aşı almayı bekleyen Ukrayna, aralık 2020'de 1,9 milyon doz aşı için Çin merkezli ilaç şirketi Sinovac Biotech ile anlaşmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı ‘yapmak istiyoruz’ diyerek müjdeyi verdi! Tarihi proje geliyoruz

TRT’de izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı ve yönetmeni Emre Konuk önemli açıklamalarda bulundu. Emre Konuk, Sul..
Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak
Ekonomi

Marketler için yeni düzenleme! Artık bunlar satılmayacak

Ticaret Bakanlığı tarafından üzerinde çalışılan yeni düzenlemeye göre, zincir marketlerde tütün mamulü, mobilya, cep telefonu, elektronik ve..
Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı
Gündem

Abdullah Ağar paylaştı! Mehmetçik'i gören PKK'lılar böyle şaşırdı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Abdullah Ağar, dün Pençe-Kartal 2 Harekatı kapsamında Gara'da yaşanan çatışmalar sırasında PKK'lı teröristlerin..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay