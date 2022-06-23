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Dünya Rusya'ya böyle meydan okudu: Biz hazırız
Dünya

Rusya'ya böyle meydan okudu: Biz hazırız

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya'nın yaptırım tehdidine meydan okudu.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 17:34:00 -
Rusya'ya böyle meydan okudu: Biz hazırız

İngiliz basınına konuşan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, ülkesinin Rusya'nın getirebileceği her türlü olası misilleme önlemiyle yüzleşmeye hazır olduğunu söyledi.

Nauseda, "Rusya'nın BRELL (elektrik şebekesi) sisteminden kopma gibi dostça olmayan eylemlerine hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı, transit kısıtlamaların Litvanya'nın egemen bir hareketi olmadığını, yalnızca Ukrayna'da devam eden ihtilaf nedeniyle Moskova'ya karşı getirilen AB yaptırımlarının uygulanması olduğunu vurguladı.

"Avrupa Birliği'nin desteğini hissediyoruz, çünkü bu Avrupa Birliği tarafından verilmiş bir karardır" diyen lider, bloğun Rusya'ya yeni kısıtlamalar getirmesi durumunda ülkenin yasaklı mallar listesini genişletmeye hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Litvanya, AB Dış Bölgesi olarak tanımlanan Rusya'nın Kaliningrad bölgesi üzerinden yaptırım ürünlerinin geçişini yasaklama kararı Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaliningrad, Rusya'nın Rusya ile kara bağlantısı olmayan, Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Rus toprağı.

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Yorumlar

yıpratıyor, ama kendi de yıpranıyor

şimdi ne kadar güçlü ve abd de o kadar zayıf olarak görünse de karşısında, günün birinde ortada rusya musya kalmayacak inşallah, bunun temellerini bu pis sarı oğlan atıyor bugün
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