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Ekonomi Rusya'ya bir darbe daha! Para akışı kesildi
Ekonomi

Rusya'ya bir darbe daha! Para akışı kesildi

Western Union ödeme sisteminden yarından itibaren Rusya’ya ve Belarus’a para transfer işlemleri yapılamayacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 18:42:00 - 2022-03-23 18:47:45
Rusya'ya bir darbe daha! Para akışı kesildi

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle Rusya’ya çeşitli yaptırımlar uygulanmaya devam ediyor.

Western Union ödeme sistemi basın servisi daha önce Western Union’un Rusya ve Belarus’a 24 Mart’tan itibaren para transferi işlemlerini askıya aldığını duyurmuştu. Bu karara göre yarından itibaren Rusya ve Belarus’a para transfer işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Western Union ödeme sistemi ile Rusya ve Belarus’a yapılan para transfer işlemlerinin yarından itibaren göndericinin hesabına iade edileceği öğrenildi.

Rusya ayrıca geçtiğimiz ay SWIFT ödeme sisteminden de çıkarılmıştı.

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