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Rusya'ya ağır darbe! 6 ay daha uzatıldı

Avrupa Birliği, Ukrayna ile yaşanan sorunları gerekçe göstererek Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay daha uzattı.

13 Aralık 2018 Perşembe 22:31
Rusya'ya ağır darbe! 6 ay daha uzatıldı

Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter hesabından açıklama yapan AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Rusya'ya AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 8'inci kez uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Tusk mesajında, "AB, Minsk anlaşmasının uygulanmasında sıfır ilerleme kaydeden Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımları oy birliğiyle uzatma kararı aldı." ifadesini kullandı.

Ekonomik yaptırımlar

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyetini ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, her 6 ayda bir uzatılıyor. Mevcut yaptırımların süresi 31 Ocak 2019'da son buluyordu.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:31
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  4. Avrupa Birliği
  5. Ukrayna
  6. AB Liderler Zirvesi
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