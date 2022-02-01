Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edebileceği ilk nokta: Çernobil!

Sky News gazetesine göre, geniş Çernobil Hariç Tutma Bölgesi’ni tahliye emri Moskova’dan gelmişti.

Şimdi de, Rus kuvvetlerine bu bölgeye, oradan da Kiev’e gidip burayı işgal etmeleri için yeni emirler gönderilmesinden korkuluyor.

Çernobil, Ukrayna’nın başkentine yakın. Bu da onu stratejik olarak önemli kılıyor. Birkaç mil kuzeyde Belarus sınırı var.

Çernobil bölgesi, Belarus sınırından Kiev’e giden en kısa rota boyunca yaklaşık bin mil kareyi kapsıyor.

Ukrayna olası bir Rus saldırısından korkarak, Çernobil bölgesindeki askeri konuşlandırmasını artırıyor.

Artan Rus tehdidi, Kiev’i son iki ayda bu kısıtlı bölgeye 7 bin 500 sınır muhafızı göndermeye sevk etti.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı’ndan Yarbay Yuri Şakriçuk Sky News’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı;

“Çernobil bölgesi tehlikesi artan bir alandır. Koruma kuvveti ve devriye sayısını artırdık. Bu devriyelerdeki sınır muhafızları, ekipmanlarının arasında dozimetre taşıyor. Devriyeler, iyonlaştırıcı radyasyonun yüksek olduğu yerlere gitmezler. Cihaz devre dışı kalırsa, devriye en kısa sürede kirlenmiş bölgeyi terk eder. Kirlenmiş alanları izlemek için ayrıca insansız hava araçları (İHA) kullanıyoruz.”

Yarbay, bu güçlerin olası bir Rus saldırısını tespit etmesi durumunda bölgede görev yapan sınır muhafızlarının derhal takviye talep edeceklerini de dile getirdi.

26 Nisan 1986’da reaktör güvenliği ile ilgili bir test sırasında, Çernobil nükleer güç santralının 4. ünitesinde meydana gelen kaza tarihin en kötü nükleer felaketine neden oldu.

Kazanın ilk anlarında santralde görevli 31 kişi hayatını kaybetti. Ancak kazanın asıl yıkıcı etkileri daha sonra ortaya çıktı. Radyasyona maruz kalmanın sonucu olarak 93 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında Ukrayna bir Sovyet cumhuriyetiydi ve ilk başta Sovyet yetkilileri felaketi örtbas etmeye çalıştı.

Bu sert duruş, kazadan en kötü etkilenen Rusya, Belarus ve Ukrayna genelinde Sovyet karşıtı duyguların canlanmasına yardımcı oldu. Bu nedenle Çernobil faciası, Sovyetler Birliği’nin çöküş sebeplerinden biri olarak görülüyor.