Rusya'nın Ukrayna saldırısının perde arkası! Ukrayna'yı kışkırtan ABD nerede?
Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının perde arkasını değerlendirdi.
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Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını değerlendirdi.
Amerika'nın Ukrayna'yı kışkırtıp geri çekildiğine dikkat çeken Uğurlu, Ukrayna halkının direnişinin önemini şöyle anlattı:
Bütün Ukraynalıların savaş için hazır olduğunu görüyoruz. Toprak eğer kanla sulanırsa vatandır. Ukraynalılar vatan savunmasında inşallah başarılı olurlar.