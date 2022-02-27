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Dünya Rusya'nın Ukrayna saldırısının perde arkası! Ukrayna'yı kışkırtan ABD nerede?
Dünya

Rusya'nın Ukrayna saldırısının perde arkası! Ukrayna'yı kışkırtan ABD nerede?

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının perde arkasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 23:44:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Fatih Uğurlu, Yeni Akit Youtube kanalında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını değerlendirdi.

Amerika'nın Ukrayna'yı kışkırtıp geri çekildiğine dikkat çeken Uğurlu, Ukrayna halkının direnişinin önemini şöyle anlattı:

Bütün Ukraynalıların savaş için hazır olduğunu görüyoruz. Toprak eğer kanla sulanırsa vatandır. Ukraynalılar vatan savunmasında inşallah başarılı olurlar.

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