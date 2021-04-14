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Gündem Rusya'nın uçuş kısıtlama kararına Çavuşoğlu'ndan açıklama
Gündem

Rusya'nın uçuş kısıtlama kararına Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Türkiye'ye yönelik uçuş kısıtlama kararına ilişkin uygulamanın siyasi olmadığını belirterek, Rusya’dan bir heyetin, sağlık uygulamalarını yerinde görmek için Türkiye’ye geleceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 10:09:00 -
Rusya'nın uçuş kısıtlama kararına Çavuşoğlu'ndan açıklama

Rusya’nın Türkiye’ye uçuşları geçici olarak sınırlandırma kararına ilişkin ilk değerlendirme, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

Çavuşoğlu, Ankara-Moskova hattında işbirliği görüşmelerinin başladığını belirtti.

"Rusya'dan bir heyet gelip Türkiye'deki uygulamaları yerinde görecek"

Burada siyasi bir gerekçe görmediklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya’dan bir heyet gelip Türkiye’deki uygulamaları yerinde görecek." dedi.

"Yeni dönemde karşılıklı görüşmeler de ziyaretler de olabilir"

Çavuşoğlu, dış politikada öne çıkan konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ayrıntılarını anlatan Çavuşoğlu, iki ülkenin yeni dönemde karşılıklı ziyaretlere başlayabileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantı yapmayı da planladıklarını ama tarihinin henüz net olmadığını kaydetti. 

Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire’ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur." dedi.

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