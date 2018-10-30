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Rusya'nın uçak gemisinde kaza! Kayıp ve yaralılar var

Rusya'nın tek uçak gemisinde meydana gelen kazada 1 kişi kayboldu 4 kişi de yaralandı.

30 Ekim 2018 Salı 13:23
Rusya'nın uçak gemisinde kaza! Kayıp ve yaralılar var

Rus donanmasının tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov’un bakımının yapıldığı havuzda bir güç kesintisi nedeni ile havuz kapakları açıldı ve gemi yüzer konuma geldi. Gemimin üzerindeki vinç devrildi ve personellerin yaralanmasına sebep oldu.

Olayda 1 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralandı.

 Yerel haber kaynakları, United Shipbuilding Corporation firmasına ait havuzda gerçekleşen kazada personelden ziyade asıl zararın geminin ekipmanlarına geldiğini ve gemi pisti üzerinde delikler oluştuğunu bildirdi.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:23
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