Rusya'nın uçak gemisinde kaza! Kayıp ve yaralılar var

Rus donanmasının tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov’un bakımının yapıldığı havuzda bir güç kesintisi nedeni ile havuz kapakları açıldı ve gemi yüzer konuma geldi. Gemimin üzerindeki vinç devrildi ve personellerin yaralanmasına sebep oldu.

Olayda 1 kişi kayboldu, 4 kişi de yaralandı.

Yerel haber kaynakları, United Shipbuilding Corporation firmasına ait havuzda gerçekleşen kazada personelden ziyade asıl zararın geminin ekipmanlarına geldiğini ve gemi pisti üzerinde delikler oluştuğunu bildirdi.