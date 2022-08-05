Rusya'nın Türkiye'ye yapacağı teklif ortaya çıktı! Öyle bir zora düştüler ki....
Batı'nın ekonomik yaptırımlarına maruz kalan Rusya'nın Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türk hükümetinden Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı teklif edeceklerini söyledi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Türkiye'ye Rus metal ürünlerin ithalat vergilerini azaltmayı önereceklerini ve bununla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde konuya ilişkin bilgi veren Manturov, "Rusya hükümeti, Türkiye'yle bir hükümetlerarası anlaşma hazırlıyor, buna göre Türk tarafına Rus metal ürünlerinin ithalat vergilerinin azaltılması teklif edilecek. Bu çalışma, Rusya'nın yeni ihracat pazarlarına erişiminin kolaylaştırılmasıyla ilgili önlemler kapsamında yürütülüyor" dedi.
Manturov, Türkiye, Çin ve Meksika'nın Rusya'dan metal ürünleri ithalatını artırdığını da sözlerine ekledi.