Rusya'nın Türkiye'ye sattığı doğalgazın fiyatı belli oldu! Aralık ayında şok eden artış

Avrupa'yı sarsan yüksek enerji faturaları enflasyonu körüklerken, Rusya'da hesaplanan fiyat artışları tabloyu gözler önüme serdi. Rusya'dan boru hatlarıyla ihraç edilen gazın ortalama fiyatı geçen yıl büyük artış gösterdi.



Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine dayanarak Vedomosti’nin verdiği habere göre, Avrupa’ya satılan gazının fiyatı bin m3 için ortalama 274 dolara yükseldi.



Habere göre Türkiye’ye satılan gazın fiyatı Aralık ayında yıllık bazda yüzde 214 artarak 537 doları buldu. Ancak en büyük zam yapılan alıcı Türkiye değil.



Habere göre, Gazprom 2021'de boru hatları aracılığıyla yabancı tüketicilere 203 milyar metreküp gaz teslim etti.



Rusya'dan 15 ülkeye boru hattı ile gazı ihracatı arttı. En yüksek artış olan alıcıların Türkiye ( yüzde 63), İtalya (yüzde 20,3) ve Almanya (yüzde 10,5) olarak belirlendi.



Gazprom'un Avrupa için Aralık 2021'deki ihracat fiyatları ortalama 518 dolara ulaştı. Bu, fiyatın 157 dolar olduğu Aralık 2020’e kıyasla 3,3 kat artış demek.

En ucuz Kazakistan sonra Belarus

FTS verilerinden, İtalya için Aralık 2021'de gaz fiyatının önceki yıla göre 4 kat arttığı ve 782 dolara çıktığı görülüyor. Ortalama fiyat Almanya için yüzde 113 artışla 385 dolar, Türkiye için yüzde artış 214 ile 537 dolar olarak hesaplandı.



Petrol fiyatının büyük yükseliş gösterdiği Aralık ayındaki ortalama fiyatlar diğer bazı ülkeler için de şöyle belirlendi: Avusturya 949 dolar, Polonya 851 dolar, Finlandiya 988 dolar.



Diğer yandan Vedomosti tarafından bin m3 gazın fiyatı Kazakistan için 27 dolar, Belarus için 131 dolar olarak hesaplandı.



Bu fiyat hesaplamalarına sıvıaştırılmış olarak Rusya'dan ihraç edilen gazlar dahil değil.