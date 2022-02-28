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Ekonomi Rusya'nın tehdidi sonrası altın fiyatları fena yükseldi!
Ekonomi

Rusya'nın tehdidi sonrası altın fiyatları fena yükseldi!

Ukrayna'da artan gerilime paralel bir şekilde altın fiyatları haftaya yükselişle başladı. Altının ons fiyatı yüzde 1.2 yükselerek 1.910 doları aştı. Kurdaki yükselişin de etkisiyle gram altın 865 liraya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 09:07:00 -
Rusya'nın tehdidi sonrası altın fiyatları fena yükseldi!

Geçen hafta 1.973 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, haftayı 1.888 dolardan kapatmıştı. Ancak hafta sonu başta AB olmak üzere çeşitli ülkeler Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları aldı.

AB, dün Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarıldığını açıkladı. Japonya ve İngiltere'de benzer kararlar alırken ABD bu kararlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Rusya'nın yurtdışında bulunan Merkez Bankası rezervlerinin de dondurulması kararı alındı.

Bunun yanında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde de çatışmaların artarak devam etmesi krizin kısa sürede aşılacağına yönelik beklentinin iyice zayıflamasına yol açtı.

Altının ons fiyatı

Tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcının geleneksel olarak 'güvenli liman' olarak nitelenen altına talebi arttı. Altın sabah saatlerinde yüzde 1.2 değer kazanarak 1.910 doları aştı.

Gram altın kaç TL?

Yurtiçinde ise doların yeniden 14 lirayı aşmasıyla gram altında daha sert bir yükseliş yaşandı. Gram altın sabah saatlerinde yüzde 3.5'lik yükselişle 865 liraya ulaştı.

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