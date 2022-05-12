Rusya'nın Suriye'deki boşluğunu İran dolduruyor!

Rusya güçlerini Suriye'den Ukrayna'ya kaydırıyor boşluğu İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah dolduruyor.

Rusya basınında yer alan Rusya’nın Suriye’deki güçlerinin bir kısmını Ukrayna'ya transfer etmeye başladığına ilişkin haberler, transfer hazırlıkları sırasında üç havaalanındaki asker yoğunluğuyla ilgili verilerin sızdırılmasının ardından yeni boyutlar kazandı. Öte yandan kaynaklar, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) ve Lübnan Hizbullahı'na bağlı güçlerin Rus askerlerinin geri çekildiği bölgelerde varlıklarını güçlendirdiğini bildirdiler. Bu son durum karşısında ‘endişe içinde’ olan İsrail, gelişmelerle yüzleşmeye hazırlanıyor.

Bu konudaki ilk veriler, şu an Hollanda'dan yayın yapan Rus gazetesi Moscow Times'ın, Rusya'nın bu bilginin yayılmasına yönelik kısıtlamalarını atlatarak yayınladığı bir haberde yer aldı. Gazetenin Rusça ve İngilizce olarak yayınlanan sayfalarındaki haberde, Rus güçlerinin işgal ettikleri bazı bölgelerden çekilmesine ve Ukrayna'da devam eden savaşlara katılmak amacıyla birkaç havaalanına nakledilmesine ilişkin ayrıntılara değinildi.

Haber, daha sonra İsrail ve Ukrayna basını tarafından sızdırılan verilerle doğrulandı. Haberde, iki ülkedeki yerel kaynaklara göre boşaltılan ya da Rusya’nın askeri varlığı azaltılan Rus askeri hava üslerinin, İran’ın askeri-siyasi oluşumu DMO’ya ve Hizbullah’a devredildiğine işaret edildi. Kaynaklar, Rus askerlerinin, Lazkiye’nin batısında yer alan Hmeymim Hava Üssü, Kamışlı Havaalanı ve Deyrizor'daki bir diğer havaalanında toplandıklarından bahsedildiğini bildirdiler.

Verilere göre DMO, Humus’un doğusundaki Mahin köyündeki askeri üs dahil olmak üzere bazı havaalanları ve üslere konuşlandı. Mahin Askeri Üssü’nde, 25 silah sistemi ve bir mühimmat deposu yer alıyor. Bu yüzden Suriye'nin en büyük üslerinden biri olarak kabul ediliyor. Mahin Askeri Üssü’nde ayrıca Suriye ordusunun DEAŞ terör örgütü ile arasındaki çatışmalara uzun süre katılan DMO unsurları konuşlu. Bunun yanında DMO ve Hizbullah'a ait 40 tır dolusu malzemenin üsse ulaştığı bildirildi.

Rusya, bu haberleri ne doğruladı ne de reddetti. Ancak Moskova’daki uzmanlar, transfer edilen askerlerin şu an Suriye'de temel muharebe misyonları yürütmediğini ve geçici olarak geri çekilmelerinin Rusya’nın Suriye'deki kalıcı varlığını etkilemeyeceğini vurgulayarak, Moskova'nın Suriye'deki askerlerinin sayısında ciddi bir azalmanın eşiğinde olduğu sonucuna vardılar.

Öte yandan İsrail çevreleri, söz konusu adımın, DMO ve Hizbullah'ın hareketlerini izleyen Tel Aviv'i, iki grubun Moskova'nın terk ettiği üslerde daha fazla güç kazanmasına olanak sağlamasına ilişkin olarak endişelendirdiğini belirttiler.

Diğer taraftan Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın adımının, Suriye'deki Rus askerlerinin durumu üzerinde geniş kapsamlı etkileri olacağını düşünüyorlar. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Aleksey Arestoviç, yaptığı açıklamada, “Moskova, Donbas Bölgesi’nin tamamını kontrol altına alma sürecini hızlandırmak için Rus askerlerinin bir kısmını Suriye'den Ukrayna'ya transfer etmeye karar verdi” dedi. Şu an Suriye'deki Rus askerlerinin sayısının 63 bin civarı olabileceğine dair tahminleri abartılı bulan Arestoviç, bu sayının gerçekte 11 bin civarı olduğunu ve önemli bir bölümünün şu an transfer edilmeye başlandığını söyledi. Ukraynalı yetkili, Rusya’nın bu adımının başta Türkiye, İsrail ve İran olmak üzere Suriye'deki çatışmaya dahil olan taraflar üzerinde olumlu etkileri olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Moskova’nın hakimiyetinin azalması ve İran’ın askeri varlığını genişlemesiyle Türkiye'nin yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kalacağını söyleyen Arestoviç, İsrail’in de İran ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed’e bağlı güçlere ‘herhangi bir bedel ödemeden’ saldırabileceğini belirterek, “Esed de çok büyük bir şok yaşayacak. Kim (Esed) rejimini istikrara kavuşturmak için çalışacak… İran mı?” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İran’nın Rus savaş uçakları yokken Esed’in ordusuna karşı nüfuzlarını genişletmeye çalışacaklarının açık olduğunu söyleyen Ukraynalı yetkili, Rus askerlerinin yakında Suriye'ye döneceğine dair herhangi bir sinyal görmediğini ifade ederek, “Ruslar Ukrayna'da bir bataklığa saplanmış durumdalar” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Arestoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Döndüklerinde, tabi eğer dönebilirlerse, orada (Suriye’de) her şey değişmiş olacak. En azından İran’ın nüfuzu daha da güçlenecek. Daha büyük düşünürsek Suriye’yi üç ya da dört devlete bölünmüş halde bulabilirler. Böyle bir durumda Esed de ancak Şam'ın belediye başkanı olabilir.”

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak da söz konusu haberleri doğruladı ve Rusya'nın Suriye'deki askerlerini acil koduyla geri çektiğini ve askeri üsleri DMO’ya devrettiğini söyledi. Podolyak, “Moskova, Ukrayna'daki savaş ateşine biraz daha odun atmak için bölgedeki nüfuzunun bir kısmını kaybediyor. Ki bu, hiçbir işe yaramayacak” değerlendirmesinde bulundu.