Rusya'nın son hamlesinden sonra ABD'ye seslendiler! "Nükleer silah istiyoruz"

Polonya, Rusya'nın Belarus'a nükleer silah yerleştirme planına cevap olarak ülke topraklarına ABD nükleer silahlarının yerleştirilmesini istedi.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından Avrupa'da gerginlik artarken, kendini tehdit altında hisseden ülkelerin güvenlik arayışı sürüyor. Bu kapsamda Finlandiya ve İsveç NATO üyeliği için başvururken, Polonya nükleer silah talep etti.

Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceğini ve bu kapsamda çalışmaların başladığını duyurmasının ardından Varşova yönetimi de harekete geçti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, cuma günü basına yaptığı açıklamada Rusya'nın hamlesine karşılık olarak benzer silahların ülkesine yerleştirilmesini tavsiye etti.

Başbakan Morawiecki, "Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silahlar konuşlandırma niyetinde olması nedeniyle, NATO'nun nükleer paylaşım konseptine katılmak bizim için daha cazip" dedi.

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NATO, 'nükleer paylaşım konsepti' ile caydırıcılık politikası gereği, bu tür silahları bulunmayan üye ülkelerin nükleer silah planlanması ve kullanılmasına katılımına olanak sağlıyor.

Kaynak: Euronews