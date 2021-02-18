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Dünya Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu
Dünya

Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki zaferinin ardından bölgeye adeta yerleşen Rusya'nın sinsi planları gün yüzüne çıkıyor. Dağlık Karabağ'daki Ermeni destekli sözde yönetimin bölgedeki resmi dili Rusça yapma kararı aldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 11:08:00 -
Rusya’nın sinsi planı gün yüzüne çıktı! Sözde Dağlık Karabağ yönetimi duyurdu

Karabağ’da Azerbaycan’ın kesin zaferinin ardından imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rusya’nın bölgedeki artan nüfuzu endişe oluşturuyor.. Karabağ’daki Ermenilerin ilan ettiği cumhuriyet, Rusçanın ikinci resmi dil yapılması için harekete geçti ve Dağlık Karabağ parlamentosuna Rus dilinin resmi dil olarak kabul edilmesine ilişkin yasa tasarısı sunuldu.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, Dil Yasası'na getirilmesi önerilen değişiklik taslağında, “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin resmi dilleri edebi Ermenice ve Rusçadır.” ifadesi yer alıyor.

Sözde Cumhurbaşkanı Araik Arutyunyan tarafından imzalanan tasarıda, resmi yazışmaların Ermenice, gerektiğinde de Rusça yapılacağı belirtilirken; basılı yayınların, ders kitaplar, kılavuzlar, referans kitapları, bilimsel ve metodolojik kitapların iki dilde yayımlanmasının teşvik edileceği kaydedildi.

Karabağ'daki sözde yönetim, Rusçaya resmi dil statüsünün verilmesinin, her alanda iş birliğinin derinleştirilmesi için gerekli koşulları yaratacağı ve yasal çerçeve içinde ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ileri sürdü. Tasarı metninde, “Rus barış güçlerinin Karabağ’daki uzun vadeli varlığı, çok sayıda sosyal ve iletişim sorununu birlikte çözme ihtiyacının farkında olunması, inşaat, sağlık, eğitim ve bilim alanlarında iş birliği, Rus dilinin rolünün yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor,” ifadeleri kullanıldı.

Rusya Karabağ'daki Ermenilere pasaport mu dağıtacak?

Karabağ’daki ateşkesin ardından Rusya’nın bölgedeki artan etkisine ilişkin, Karabağ’daki Ermenilere Rus pasaportu verilmesi gündeme gelmişti.

Karabağ’da imzalanan anlaşma gereği, yalnızca ateşkes ve anlaşma hükümlerinden sorumlu olacak olan Rusya Federasyonu, önce ateşkesin imzalandığı gün, “barış gücü” askerlerini Karabağ’a soktu. Daha sonra sadece sorumlu olduğu bölgelerde değil, Karabağ’ın pek çok bölgesine asker çıkaran Rusya, ağır silah ve mühimmatlarını Karabağ’a yığmaya başladı.

Rusya Kırım ve Donbas'ta da aynısını yapıyor

Öte yandan, Rusya Federasyonunun Karabağ’daki Ermenilere pasaport dağıtacağı tezini, güçlendiren örnekler mevcut. 2014 yılında işgal ettiği Kırım’da ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta zorunlu Rus pasaportu dağıtması akla gelen ilk örnek oldu.

2008 yılında Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri işgal edilmeden önce Rusya bu bölgelerde yine pasaport dağıtmıştı.

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Yorumlar

Özcan çolak

Rusya’dan korkup ZAMANSIZ ateşkes yaparsan, olacağı budur. Şu anda o kadar Rus askeri oraya yerleşmişken DAHA ÇOK KORKMAYI öngöremedik.
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