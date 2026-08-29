Vicdansız motokurye defalarca yumruk attı! Yaşlı adamı kafasını kaputa vurarak dövdü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Antalya’da yol verme tartışmasında bir motokurye, otomobil sürücüsü yaşlı adamı kafasını aracın kaputuna vura vura defalarca yumrukladı. Otomobil sürücüsü adam can havliyle eline aldığı sert cisimle motosiklete ve kuryenin başına vurdu. Çevredekilerin kavgayı film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.
Antalya’da 07 BDT 909 plakalı otomobilin sürücüsü ile 07 CKD 587 plakalı motokurye arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kurye, otomobilin sürücüsünü aracın kaputuna yatırıp defalarca yumrukladı. Ardından otomobil sürücüsü eline aldığı sert cisimle motosiklete ve kuryenin başına vurdu. Yoldan geçenler olaya müdahale ederek, tarafları ayırmaya çalıştı.
Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.