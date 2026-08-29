Başakşehir harekete geçiyor ve işi bitirecek: Amir gitti gidiyor
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıya dayanmış durumda...
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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha kapıya dayanmış durumda...
Beşiktaş geçen sezon başında Amir Hadziahmetovic'i Hull City Kulübü'ne kiralamıştı. 29 yaşındaki ön libero İstanbul'a döndü. Mukavelesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak olan Bosna-Hersekli futbolcu, kadroda düşünülmüyor. Kısa süre içinde ayrılacak. Ve yeni adresi de belli gibi...
Başakşehir ve Beşiktaş'ın uygun bir bedel karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi. Amir Hadziahmetovic de daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyordu. Oyuncu cephesinde sorun yok... 1.79 boyundaki futbolcu, kariyerine yine İstanbul'da devam edecek.
Kartal, Amir Hadziahmetovic'i 2023'ün Şubat ayında Konyaspor'dan almıştı. O dönemde 3.2 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Sakatlık sorunları yaşayan oyuncu, Çaykur Rizespor ve Hull City gibi takımlara kiralandı. Beşiktaş'taki performansı beklenen seviyede değildi.
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