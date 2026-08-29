Destek değil köstek oluyor! Bu işin sonu nereye varacak: Beşiktaş'ta Ndidi elleri kolları bağladı
Beşiktaş'ın yabancı kuralı için kontenjan açması gerekirken Ndidi'nin tavrı işleri güçleştiriyor.
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Beşiktaş'ın yabancı kuralı için kontenjan açması gerekirken Ndidi'nin tavrı işleri güçleştiriyor.
Beşiktaş'ta hem bütçe hem de kontenjanda eksilme için Wilfred Ndidi'nin satışı düşünülüyordu. Nijeryalı futbolcuya beklenen teklif gelmedi. Oyuncunun kalması, işleri hayli zorlaştırıyor.
Beşiktaş, 2025 yazında Leicester City Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmıştı. Nijeryalı ön liberoyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele imzalandı. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor (çift taraflı).
Beklentiler büyüktü... Ancak 29 yaşındaki futbolcunun performansı birçok Beşiktaş taraftarını mutlu etmedi. Suudi Arabistan ekipleri Al-Ittihad ve Al-Diriyah'ın ilgisi mevcuttu. Ancak onlardan da beklenen teklifler gelmedi. Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'ta kalması, iki yönden zorluk çıkarıyor.
Satışı halinde ondan gelecek para yine takviyelerde kullanılacaktı. Ayrıca yabancı kontenjanında da eksilme görülecekti. Transfer dönemini yavaş yavaş bitiriyoruz. Nijeryalı futbolcunun kalması halinde kadro planlamasında çok radikal kararlar alınacak.
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