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Destek değil köstek oluyor! Bu işin sonu nereye varacak: Beşiktaş'ta Ndidi elleri kolları bağladı

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Destek değil köstek oluyor! Bu işin sonu nereye varacak: Beşiktaş'ta Ndidi elleri kolları bağladı

Beşiktaş'ın yabancı kuralı için kontenjan açması gerekirken Ndidi'nin tavrı işleri güçleştiriyor.

#1
Foto - Destek değil köstek oluyor! Bu işin sonu nereye varacak: Beşiktaş'ta Ndidi elleri kolları bağladı

Beşiktaş'ta hem bütçe hem de kontenjanda eksilme için Wilfred Ndidi'nin satışı düşünülüyordu. Nijeryalı futbolcuya beklenen teklif gelmedi. Oyuncunun kalması, işleri hayli zorlaştırıyor.

#2
Foto - Destek değil köstek oluyor! Bu işin sonu nereye varacak: Beşiktaş'ta Ndidi elleri kolları bağladı

Beşiktaş, 2025 yazında Leicester City Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmıştı. Nijeryalı ön liberoyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukavele imzalandı. Kontratta ayrıca +1 yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor (çift taraflı).

#3
Foto - Destek değil köstek oluyor! Bu işin sonu nereye varacak: Beşiktaş'ta Ndidi elleri kolları bağladı

Beklentiler büyüktü... Ancak 29 yaşındaki futbolcunun performansı birçok Beşiktaş taraftarını mutlu etmedi. Suudi Arabistan ekipleri Al-Ittihad ve Al-Diriyah'ın ilgisi mevcuttu. Ancak onlardan da beklenen teklifler gelmedi. Wilfred Ndidi'nin Beşiktaş'ta kalması, iki yönden zorluk çıkarıyor.

#4
Foto - Destek değil köstek oluyor! Bu işin sonu nereye varacak: Beşiktaş'ta Ndidi elleri kolları bağladı

Satışı halinde ondan gelecek para yine takviyelerde kullanılacaktı. Ayrıca yabancı kontenjanında da eksilme görülecekti. Transfer dönemini yavaş yavaş bitiriyoruz. Nijeryalı futbolcunun kalması halinde kadro planlamasında çok radikal kararlar alınacak.

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