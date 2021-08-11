  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eş Şebab saldırısı sonrasında ‘intikam’ için siviller infaz edildi
Yolcu otobüsünde ele geçirildi
İran yanlısı Şii silahlı örgütten Türkiye’ye alçak tehdit: TSK’yı hedef alacağız!
Eşini öldüren kocanın tuhaf isteği!
Dünya Rusya’nın saldırısıyla Ukraynalı 1 asker öldü
Dünya

Rusya’nın saldırısıyla Ukraynalı 1 asker öldü

Donbas'ta Rusya destekli milislerin son bir günde düzenlediği saldırılar sonucu bir Ukraynalı asker öldü.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 16:03:00 -
Rusya’nın saldırısıyla Ukraynalı 1 asker öldü

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rusya destekli milis güçleri, 10 Ağustos’ta Ukrayna birliklerine 16 defa saldırdı.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, milis güçlerin 122 mm kalibrelik topçu sistemi, 120 mm ve 82 mm havanlar, otomatik bomba atar sitemleri, büyük kalibreli makineli tüfekler ve diğer silahlarla saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıların sonucunda bir Ukraynalı asker ölürken iki asker de yaralandı.

Ukrayna krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu Ukrayna Heyeti, 27 Temmuz 2020 – 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında Donbas’taki çatışmalarda 45 Ukraynalı askerin öldüğünü bildirmişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay