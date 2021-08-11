Rusya’nın saldırısıyla Ukraynalı 1 asker öldü

Ukrayna ordusundan yapılan açıklamaya göre, Rusya destekli milis güçleri, 10 Ağustos’ta Ukrayna birliklerine 16 defa saldırdı.

Kırım Haber Ajansı'nın haberine göre, milis güçlerin 122 mm kalibrelik topçu sistemi, 120 mm ve 82 mm havanlar, otomatik bomba atar sitemleri, büyük kalibreli makineli tüfekler ve diğer silahlarla saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırıların sonucunda bir Ukraynalı asker ölürken iki asker de yaralandı.

Ukrayna krizinin çözümü için oluşturulan Üçlü Temas Grubu Ukrayna Heyeti, 27 Temmuz 2020 – 27 Temmuz 2021 tarihleri arasında Donbas’taki çatışmalarda 45 Ukraynalı askerin öldüğünü bildirmişti.