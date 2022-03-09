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Gündem Rusya'nın saldırısı sonucu bu hale geldiler
Gündem

Rusya'nın saldırısı sonucu bu hale geldiler

Rusya'nın saldırılarının en yoğun olduğu yerlerden biri olan Harkov'da can kayıpları artıyor. Doktorlar, yoğunluk nedeniyle şarapnel parçaları isabet eden ya da uzuvlarını kaybeden yaralılara müdahale etmekte yetersiz kalıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 07:41:00 - 2022-03-09 07:46:12
Rusya'nın saldırısı sonucu bu hale geldiler

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının en yoğun olduğu yerlerden Harkov'da hastaneler, savaşın korkunç yüzünü tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

İngiliz The Times gazetesi, can kaybının hızla arttığı kentteki hastanelerin dolup taştığını, kişi sayısındaki fazlalık nedeniyle yaralılara müdahalede doktorların yetersiz kaldığını yazdı.

Haberde uzuvlarını kaybetmiş ve yaralanmış pek çok kişinin sözlerine yer verilirken, yaralananları fotoğrafı da paylaşıldı.

Şarapnel yaraları nedeniyle tedavi gören 35 yaşındaki İrena Sidorenko, "Putin'in buraya gelip ordusunun sivilleri öldürmekten kaçınmak için ne kadar çabaladığını görsün" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi. 

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre Ukrayna'da en az 474 sivil öldü, 861 kişi de yaralandı.

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