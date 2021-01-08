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Dünya Rusya’nın Komünist lideri ‘ihlal ediyorlar’ diyerek açıkladı! ‘Bölünme ortada, mücadele sürecek’
Dünya

Rusya’nın Komünist lideri ‘ihlal ediyorlar’ diyerek açıkladı! ‘Bölünme ortada, mücadele sürecek’

Rusya Federasyonu Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, ABD’deki durumun endişe verici olduğunu kaydederek, protestolarını sergileyen Amerikalıları anlayabildiğini ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 09:29:00 -
Rusya’nın Komünist lideri ‘ihlal ediyorlar’ diyerek açıkladı! ‘Bölünme ortada, mücadele sürecek’

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) lideri Gennadiy Zyuganov, ABD'de Başkan Donald Trump'ın destekçileri tarafından Kongre binasına yapılan baskına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

RIA Novosti'ye konuşan Zyuganov, "Amerika'daki şiddetli ayrışma sadece bu ülkenin vatandaşlarını değil; tüm dünyayı, küresel finansal sistemi tehdit ediyor. Eğer dağılırsa herkes için büyük sorun olur, bu yüzden buna büyük endişe ve tedirginlik içinde bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Fakat ABD'deki başkanlık seçimlerinin dürüst olmadığı için vatandaşları anlayabildiğini belirten Zyuganov, "Trump'ın ekibi ve seçmenleri, Demokratların hileli yolla kazandığını düşünüyor. Bu görüşe katılıyorum. Herkese yasalara uymayı öğretiyorlar, oysa kendileri sürekli kanunları ihlal ediyorlar" dedi.

ABD'de Joe Biden şahsındaki küreselciler ve Trump şahsında ulusal sermaye olmak üzere iki klan arasında mücadele olduğunu söyleyen KPRF lideri, "Onlar arasındaki bölünme, düşmanlık prensip nitelik taşıyor, bu nedenle mücadele devam edecek bu da onsuzda istikrarsız olan dünyayı kötüleştiriyor" yorumunu yaptı.

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