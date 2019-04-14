Rusya'nın Kırım zulmü sürüyor! Siyasi tutsak Ayder Saledinov'a görülmemiş ceza

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da, Kırım Tatarlarına yönelik baskı ve zulüm sürüyor. “Hizb-ut Tahrir davası” çerçevesinde suçlanan Kırım Tatar siyasi tutsak Ayder Saledinov’a alıkonulduğu Rostov-na-Donu hapishanesinde rahatsızlığından dolayı muayene olmak için başvurdu, ancak muayene yerine hücre cezası verildi.

İşgalci Rusya tarafından tertip edilen düzmece “Hizb-ut Tahrir davası” çerçevesinde suçlanan Kırım Tatar siyasi tutsak Ayder Saledinov'a alıkonulduğu Rostov-na-Donu hapishanesinde hücre cezası verildi.

Rus işgalcilerin bu yeni zulmünü yorumlayan Saledinov'un eşi Guzal Süleyman-zade Facebook hesabında, “3 Nisan tarihinde kısa süren bir görüşmemizde eşim bel ve vücut ağrılarından şikayetçi oldu. Eşim hapishane tıbbi personeline başvurdu ancak muayene yerine hücre cezası aldı. Hücre terbiye amaçlı, nemli, küçük, duvara takılmış tek yataklı bir oda. Sabah 5:00 akşam 21:00 saatler arasında bu odada bulunan bir insan ne yatabiliyor ne oturabiliyor. 19 saat ayakta duruyor. Bütün bunlar eşimin bel ve sırt kısımları ağrıdığı halde yapılıyor. Bütün bunlar bir işkenceden başka bir şey değil “ ifadelerinde bulundu.

Guzal Süleyman-zade'nin anlattığına göre hücrede üç gün tutulduktan sonra sonra Ayder Saledinov hapishanenin özel birimine geri yerleştirildi. Saledinov'un hapishane doktorunu ve görevlilerini şikayet ettiği aktarıldı.

Kırım Tatar siyasi tutsak Saledinov'un hücre cezasına gönderildiği daha önce de bildirilmişti.

Avukat Lilya Gemeci, 2019 mart ayında yaptığı açıklamada Rostov-na-Donu şehrindeki tutukevinde bulunan Kırım Tatar siyasi tutsak Ayder Saledinov'un hücre cezasına gönderildiğini, tutuklama şartlarının ne sebeple katılaştırıldığının bilinmediğini söylemişti.

Avukat, söz konusu uygulamanın, Rusya Ceza Kanununun 205.5. maddesi (terör örgütü organize etme ve bu örgütün faaliyetlerine katılma) çerçevesinde yargılananlar hakkında olumsuz rapor oluşturmak için sık sık kullanıldığını belirtmişti.

Dilaver Saledinov'un babası: Benim oğlum terörist değil

İşgalci Rus yönetiminin Kırım Tatarlarına yönelik baskılarını protesto eden baba Dilaver Saledinov, “Benim oğlum terörist değil” yazılı pankart açarak oğluna, tüm siyasi tutsaklara ve tüm halka karşı yapılan adaletsizliğe dikkat çekmek için tek kişilik eylem düzenlemişti.

Eylemle ilgili açıklama yapan Dilaver Saledinov, “2,5 seneden beri oğlum hiçbir kanıt olmadan, uydurma dava çerçevesinde tutukevinde tutuluyor… Birkaç gün önce buradan Mamak (Stroganovka) kasabasından hiçbir suçu olmayan 11 gencimizi alıkoydular. Onlar da sözde terörizmle suçlanıyor. Dün Ruslan Süleymanov'un 70 yaşındaki annesinin burada eylem yaptığını gördüm. Onunla dayanışma içinde olduğumu göstermek için alıkonulan gençlerimize destek vermek amacıyla bugün buraya geldim. Burada, Kırım'da Kırım Tatarları arasında teröristler yok” diye kaydetmişti.

Sözde Hizb-ut Tahrir davası

Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da, Akmescit'in Kırım Tatarlarının toplu olarak ikamet ettiği Kamenka semtinde ve Stroganovka (Mamak) köyünde 12 Ekim 2016 tarihinde Kırım Tatarlarının evlerinde yasa dışı aramalar yapıldı.

Aramaların sözde Hizb-ut Tahrir davası kapsamında yapıldığı bildirildi. Aramalardan sonra gözaltında alınan Teymur Abdullayev, Rusya'da yasak olan örgütü organize etmekle, Rüstem İsmailov, Emil Cemadenov, Uzair Abdullayev ve Ayder Saledinov ise Rusya'da yasaklamış bir örgütün faaliyetlerine katılmakla suçlandı.

Sözde Hizb-ut Tahrir davası bahanesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), işgal edilen Kırım'da, muhalif Kırım Tatarları ve Müslümanlara karşı baskı uyguluyor. Terörizm şüphesi ve aşırıcılıkla mücadele bahanesiyle işgalci kolluk kuvvetleri, evlere baskınlar, yasa dışı aramalar düzenliyor ve insanları tutukluyor. Sovyet döneminde, uygulanan cezalandırıcı yöntemler aynen kullanılmaya devam ediyor.