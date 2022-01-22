Rusya'nın katliam yaptığını duyurdular

Birleşmiş Milletler, geçtiğimiz hafta Orta Afrika Cumhuriyeti'nde onlarca insanın öldürülmesinde hükümet güçlerinin ve Rus paralı asker oluşumu Wagner'in parmağı olduğunu düşünüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), geçtiğimiz hafta Orta Afrika Cumhuriyeti'nde onlarca insanın öldürülmesinde hükümet güçlerinin ve Rus paralı asker oluşumu Wagner'in parmağı olduğunu düşünüyor.

Şimdiye kadar sivillere yönelik saldırılarda ölü sayısının 30'u aştığı belirtiliyor.

Muhalif gruplara operasyon düzenlenirken, hükümet güçleri ve Rus paralı askerlerin bir yandan da sivilleri hedef aldığı ifade ediliyor.

"Katliam yapılıyor"

AFP'ye bilgi veren ve kimliğini açıklamak istemeyen bir yerel kaynak ise şu ifadeleri kullandı:

"Orta Afrika Cumhuriyeti güçleri ve Ruslar bir katliam yapıyorlar. İnsanlar seri şekilde öldürüldü ve 50 civarında ölü olduğundan söz ediliyor."

OAC sözcüsü Albert Yaloke Mokpeme ise yaptığı açıklamada 'saldırı hakkında bir bilgisinin olmadığını' öne sürdü.

Rusya'nın Orta Afrika'daki varlığı

22 Mart 2018 tarihinde Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile işbirliğinden bahsetti. Bu, Bakanlığın Batılı medya kuruluşlarının "Rusya'nın Orta Afrika Cumhuriyeti ile ikili ilişkilerinin doğası ve içeriğine dair" yayınlarına yönelik bir yorum talebine cevaptı. Dışişleri Bakanlığı, diğer şeylerle birlikte şu ifadeyi kullandı:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesi tarafından oluşturulan BMGK 2127 Kararı onayıyla, Rusya Savunma Bakanlığı depolarından tahsis edilen hafif silahlar ve mühimmat, Orta Afrika ordusuna Ocak ayının sonları ve Şubat ayının başlarında sağlandı. Bu komitenin bilgisi dahilinde Rusya'dan 5 askeri ve 170 sivil eğitmen Orta Afrika Cumhuriyeti servis personelini eğitmek için gönderildi. Bu destek, ülkeye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptırımlarla sıkı uyum içerisinde sağlandı."

Muğlak olarak bahsedilen sivil eğitmenlerin Kremlin bağlantılı Wagner paralı asker grubunun bir birimi olması yüksek ihtimal. Mart ayının başlarında bağımsız Rus internet haber kaynağı "znak.com" yeni bir grup paralı askerin Afrika'ya gönderildiğini öğrendi.

Znak.Com, Rus paralı askerlerinin bir başlık kıtaya gönderildiğinden bahseden ilk haber kaynağı değil. Daha önce Fransız radyo istasyonu Europe1, 2018 yılının Şubat ayında Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Rusların varlığından bahsederken, BBC Rusya da Sudan'da olası bir Wagner operasyonunu rapor etmişti.

Bu makalede Orta Afrika Cumhuriyeti'nde ne olduğunu ve ülkedeki Rus varlığının hedeflerinin ne olabileceğini açıklanacak.

Arkaplan

Orta Afrika Cumhuriyeti batı ve orta Afrika'da Fransız koloni imparatorluğu çökerken 1960 yılında bağımsız oldu. Bu tarihten beri ülke bir dizi diktatör tarafından yönetildi. Bunların en bilindiği kendini imparator ilan eden Jean-Bédel Bokassa. 1966 ile 1979 yılları arasındaki hakimiyeti birçok suçla anılıyor, bunlardan birisi de yamyamlık iddiaları. 2003 yılından beri, bazı sessizlik dönemleri olsa da, Orta Afrika Cumhuriyeti çok taraflı etnik ve dini bir çatışmanın içerisinden geçiyor. Ülke etkin bir şekilde, Hristiyan Anti Balaka ve Müslüman Seleka ittifakını oluşturan gruplar da dahil olmak üzere çeşitli silahlı gruplar arasında bölünmüş durumda. Merkezi hükümet ülkenin çok az bir bölümü üzerinde kontrol sahibi. Fransız Liberation gazetesinin bir Birleşmiş Milletler raporundan yaptığı alıntıya göre, isyancılar etnik temizliğin yanı sıra haraç kesme ile yollarda geçiş parası alma gibi eylemler gerçekleştiriyor, bu da ekonomiyi boğuyor. Orta Afrika Cumhuriyeti Elmas altın Uranyum ve diğer doğal kaynaklar bakımından zengin olmasına rağmen aynı Birleşmiş Milletler'in raporuna göre Nüfusun yarısı insani yardıma muhtaç durumda.

Çeşitli Afrika ülkeleri ve Birleşmiş Milletler barış gücü unsurları Orta Afrika Cumhuriyeti'nde düzeni sağlamaya çalışıyor. 2013 yılından beri bir Fransız misyonu da ülkede bulunuyordu. Bu Orta Afrika Cumhuriyeti'nin bağımsızlığından itibaren yedinci misyon. Fransız birlikleri isyancı grupları silahsızlandırmaya çalışıyordu. Fakat 2016 yılında tekrar tekrar tecavüzle suçlanan Fransız askerleri (çoğu paraşütçü ve deniz piyadesi) Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarını terk etti ve misyonlarını tamamlayamadı.

Rusya Orta Afrika Cumhuriyeti'ne giriyor

24 Mart 2018'de Fransız AFP ajansı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'ye 60 kilometre mesafede Rus eğitmenlerin varlığından bahsetti. AFP'ye göre bu eğitmenler eskiden Bokassa'ya ait olan Berengo mülkünde konuşluydu. Bölgeye giden bir AFP muhabiri, çadırları ve askeri üniformalar içinde Orta Afrika Cumhuriyeti askerlerine eğitim veren Rusları gördü. Gazetecinin fotoğraf ve video çekmesine izin verilmedi.