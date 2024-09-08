Rusya’nın JF-17 motorunu kullanan yeni insansız hava aracı! Grom: Sessiz sedasız geliştirilen yeni İHA uçuşu

Rusya’nın Grom (Thunder-Gök Gürültüsü) adını verdiği yeni insansız hava aracı (İHA), ilk olarak Army-2020 Forumu’nda tanıtılmış olsa da platforma uygulanan yapısal değişiklikler dikkatleri çekti. Grom, Rus Hava Kuvvetleri’nde aktif olarak hizmet veren Yak-130 hafif savaş uçağı üzerinden geliştirilen bir İHA olarak biliniyor.

2024’te sergilenen Grom modeli, 2021’e kıyasla büyük yapısal değişikliklere uğrarken, modelin Yak-130’a daha yakın bir tasarıma sahip olduğu açık bir şekilde görülüyor. 2020’deki Grom tasarımı batılı savaş uçaklarına benzerken, 2024 versiyonunda ise tipik Rus dokunuşları görmek mümkün. Ayrıca Kronshtadt 2024 model Grom İHA’nın, Pakistan Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılan JF-17 savaş uçaklarına güç veren RD-33 motoru üzerinden geliştirilmiş RD-93 motorunu kullandığını da resmi olarak duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, Grom projesinin sürdürülebilmesi için yabancı ortak aradığını duyurmuştu ancak halen devam eden Ukrayna savaşının, Moskova’nın uluslararası bir ortak bulmasına engel olduğu düşünülüyor.

Şu anda kamuoyu ile paylaşılan verilere göre Grom İHA, saatte 1000 km azami hız ve 700 kilometrelik bir operasyonel menzile sahip. Aynı zamanda 2000 kilogram faydalı yük kapasitesiyle birlikte Rus Hava Kuvvetleri’ne güç verecek olan Grom için seri üretim tarihi ise belirsizliğini koruyor.

Grom’un diğer temel özellikleri şimdilik gizli tutuluyor ancak Rus medyasında ortaya çıkan haberler incelendiğinde, platformun kanat açıklığının 14 metre ve uzunluğunun yaklaşık 8,5 metre olduğu tahmin ediliyor. Arıca Grom, sahip olduğu sofistike uçuş kontrol sistemi, uydu navigasyonu ve yer kontrol istasyonuyla gerçek zamanlı iletişim yetenekleriyle birlikte operasyonel kabiliyetini önemli ölçüde arttırıyor.

Lazer güdümlü bombalar ve füzeler de dahil olmak üzere hassas güdümlü mühimmatları kullanabilen Grom İHA’nın, hem hava-hava hem de hava-kara operasyonlarında etkin olarak kullanılması planlanıyor.